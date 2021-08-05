Kabak Tadı Vermek Deyiminin Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örneği

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da kabak tadı vermek deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse; sıkıcı duruma gelmek, bıkmak ya da bıktırmak gibi anlamlar taşıyan kabak tadı vermek deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

KABAK TADI VERMEK DEYİMİNİN ANLAMI

Bir durumun sürekli yinelenmesi nedeniyle sıkıcı olması, doygunluk, yorgunluk ve bıkkınlık gibi anlamlar taşımaktadır.

KABAK TADI VERMEK DEYİMİ NE DEMEK?

Bir konunun ya da durumun sık sık yinelenmesi nedeniyle yaşanılan tatsız durum, bıkmak ya da bıktırmak, usanç vermek, sıkıcı duruma gelmek.

KABAK TADI VERMEK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ