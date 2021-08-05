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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:14 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:14

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

106210017 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 90 90 481,52891 492,73181 3 3 468,55345 479,91841
106210811 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 80 80 465,50905 487,68730 2 2 447,50619 449,28366
106290134 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 30 31 223,47635 283,05253 1 0 --- ---
106210186 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 82 374,14248 427,95531 2 0 --- ---
106211042 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 20 21 328,13497 373,35893 1 0 --- ---
106210908 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 50 52 266,47547 324,39891 2 0 --- ---
106210211 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 297,99285 445,86977 2 1 263,34345 263,34345
106210229 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 81 314,55030 377,43461 2 1 275,69731 275,69731
106210168 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 260,47493 308,15307 1 0 --- ---
106210177 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 244,78168 326,01549 1 0 --- ---
106210238 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60 62 267,32666 354,60317 2 0 --- ---
106210195 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 30 30 266,43007 330,32449 1 1 235,89511 235,89511
106210202 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 90 93 276,25022 402,96080 3 0 --- ---
106211103 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 31 333,85004 389,48786 1 0 --- ---
106210247 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100 103 227,86451 299,41384 3 0 --- ---
106210256 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EA 40 41 226,26072 257,71058 1 0 --- ---
106210265 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 120 123 235,50976 344,28781 3 0 --- ---
106210274 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 150 154 233,99988 317,33304 4 0 --- ---
106210283 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi EA 120 123 264,95020 369,21174 3 0 --- ---
106210292 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 160 164 248,49147 333,14848 4 0 --- ---
106210308 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 120 123 262,89140 330,49012 3 0 --- ---
106290130 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60 62 296,42379 362,84404 2 0 --- ---
106211112 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70 70 315,56137 344,89519 2 2 228,10651 294,77138
106210326 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık SAY 70 70 317,43516 362,15742 2 2 269,12523 280,34342
106210335 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 110 111 384,39231 448,35057 3 2 310,03318 336,49621
106210344 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 72 263,61525 302,84270 2 0 --- ---
106210353 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 80 80 434,47455 475,47503 2 2 407,72233 420,30583
106210362 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100 102 402,81135 447,62800 3 1 291,60438 291,60438
106290131 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 50 429,44594 458,23808 2 2 320,81349 351,74243
106210829 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 60 60 383,94892 419,48025 2 2 305,09200 306,31198
106210795 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 80 81 283,22599 333,99724 2 0 --- ---
106210371 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 100 103 318,75652 403,71122 3 0 --- ---
106211069 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 50 52 342,88189 396,40025 2 0 --- ---
106210398 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği SAY 15 0 --- --- 1 0 --- ---
106210405 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği SAY 15 2 291,50313 294,45956 1 0 --- ---
106210414 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği SAY 20 5 292,83564 327,61992 1 0 --- ---
106210423 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 110 113 368,36856 428,78850 3 0 --- ---
106210432 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60 59 283,30464 312,81560 2 0 --- ---
106290132 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 32 33 295,30069 361,15400 1 0 --- ---
106290133 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 8 1 288,15572 288,15572 1 0 --- ---
106210926 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40 5 289,95405 419,12543 1 0 --- ---
106210865 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 64 66 289,73971 325,10502 2 0 --- ---
106210874 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 1 287,37869 287,37869 1 0 --- ---
106210971 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği SAY 56 56 407,73996 430,17656 2 2 340,01377 372,33660
106210989 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 14 305,45217 337,86869 1 1 289,49136 289,49136
106210441 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 30 31 248,29098 275,54185 1 0 --- ---
106210459 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği SAY 80 81 258,58696 377,67039 2 1 247,25594 247,25594
106210468 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 60 61 262,59765 303,92506 2 1 253,64745 253,64745
106210917 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 20 21 209,64711 337,17217 1 0 --- ---
106290194 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- --- --- --- ---
106210892 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 160 160 357,38232 436,71404 4 4 309,08014 331,56957
106211051 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 60 276,83644 317,63733 2 2 259,08355 269,53787
106210477 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20 14 192,96652 275,60305 1 0 --- ---
106210486 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 80 81 341,68803 389,76243 2 1 303,94687 303,94687
106211078 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2 0 --- --- --- --- --- ---
106210495 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60 61 354,91221 438,60669 2 1 298,60766 298,60766
106210502 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 180 180 501,07474 522,51607 5 5 499,70221 500,94080

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Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar
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