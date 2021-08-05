Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2021! İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalar

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|106210017
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|90
|90
|481,52891
|492,73181
|3
|3
|468,55345
|479,91841
|106210811
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|80
|80
|465,50905
|487,68730
|2
|2
|447,50619
|449,28366
|106290134
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|30
|31
|223,47635
|283,05253
|1
|0
|---
|---
|106210186
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80
|82
|374,14248
|427,95531
|2
|0
|---
|---
|106211042
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)
|DİL
|20
|21
|328,13497
|373,35893
|1
|0
|---
|---
|106210908
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|50
|52
|266,47547
|324,39891
|2
|0
|---
|---
|106210211
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|81
|297,99285
|445,86977
|2
|1
|263,34345
|263,34345
|106210229
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|81
|314,55030
|377,43461
|2
|1
|275,69731
|275,69731
|106210168
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|30
|31
|260,47493
|308,15307
|1
|0
|---
|---
|106210177
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|244,78168
|326,01549
|1
|0
|---
|---
|106210238
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|60
|62
|267,32666
|354,60317
|2
|0
|---
|---
|106210195
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|30
|30
|266,43007
|330,32449
|1
|1
|235,89511
|235,89511
|106210202
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|90
|93
|276,25022
|402,96080
|3
|0
|---
|---
|106211103
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30
|31
|333,85004
|389,48786
|1
|0
|---
|---
|106210247
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|100
|103
|227,86451
|299,41384
|3
|0
|---
|---
|106210256
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri
|EA
|40
|41
|226,26072
|257,71058
|1
|0
|---
|---
|106210265
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|120
|123
|235,50976
|344,28781
|3
|0
|---
|---
|106210274
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|150
|154
|233,99988
|317,33304
|4
|0
|---
|---
|106210283
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi
|EA
|120
|123
|264,95020
|369,21174
|3
|0
|---
|---
|106210292
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|160
|164
|248,49147
|333,14848
|4
|0
|---
|---
|106210308
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|120
|123
|262,89140
|330,49012
|3
|0
|---
|---
|106290130
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|60
|62
|296,42379
|362,84404
|2
|0
|---
|---
|106211112
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|70
|70
|315,56137
|344,89519
|2
|2
|228,10651
|294,77138
|106210326
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık
|SAY
|70
|70
|317,43516
|362,15742
|2
|2
|269,12523
|280,34342
|106210335
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|110
|111
|384,39231
|448,35057
|3
|2
|310,03318
|336,49621
|106210344
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70
|72
|263,61525
|302,84270
|2
|0
|---
|---
|106210353
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|434,47455
|475,47503
|2
|2
|407,72233
|420,30583
|106210362
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|100
|102
|402,81135
|447,62800
|3
|1
|291,60438
|291,60438
|106290131
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|429,44594
|458,23808
|2
|2
|320,81349
|351,74243
|106210829
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|383,94892
|419,48025
|2
|2
|305,09200
|306,31198
|106210795
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
|SAY
|80
|81
|283,22599
|333,99724
|2
|0
|---
|---
|106210371
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100
|103
|318,75652
|403,71122
|3
|0
|---
|---
|106211069
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|50
|52
|342,88189
|396,40025
|2
|0
|---
|---
|106210398
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|15
|0
|---
|---
|1
|0
|---
|---
|106210405
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|15
|2
|291,50313
|294,45956
|1
|0
|---
|---
|106210414
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Maden Mühendisliği
|SAY
|20
|5
|292,83564
|327,61992
|1
|0
|---
|---
|106210423
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|110
|113
|368,36856
|428,78850
|3
|0
|---
|---
|106210432
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60
|59
|283,30464
|312,81560
|2
|0
|---
|---
|106290132
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|32
|33
|295,30069
|361,15400
|1
|0
|---
|---
|106290133
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|8
|1
|288,15572
|288,15572
|1
|0
|---
|---
|106210926
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|40
|5
|289,95405
|419,12543
|1
|0
|---
|---
|106210865
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|64
|66
|289,73971
|325,10502
|2
|0
|---
|---
|106210874
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|16
|1
|287,37869
|287,37869
|1
|0
|---
|---
|106210971
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği
|SAY
|56
|56
|407,73996
|430,17656
|2
|2
|340,01377
|372,33660
|106210989
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Of Teknoloji Fakültesi/Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14
|14
|305,45217
|337,86869
|1
|1
|289,49136
|289,49136
|106210441
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|248,29098
|275,54185
|1
|0
|---
|---
|106210459
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Orman Mühendisliği
|SAY
|80
|81
|258,58696
|377,67039
|2
|1
|247,25594
|247,25594
|106210468
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60
|61
|262,59765
|303,92506
|2
|1
|253,64745
|253,64745
|106210917
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|SAY
|20
|21
|209,64711
|337,17217
|1
|0
|---
|---
|106290194
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Orman Fakültesi/Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|106210892
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|160
|160
|357,38232
|436,71404
|4
|4
|309,08014
|331,56957
|106211051
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|60
|276,83644
|317,63733
|2
|2
|259,08355
|269,53787
|106210477
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|20
|14
|192,96652
|275,60305
|1
|0
|---
|---
|106210486
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|SAY
|80
|81
|341,68803
|389,76243
|2
|1
|303,94687
|303,94687
|106211078
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2
|0
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|106210495
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|60
|61
|354,91221
|438,60669
|2
|1
|298,60766
|298,60766
|106210502
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|180
|180
|501,07474
|522,51607
|5
|5
|499,70221
|500,94080
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