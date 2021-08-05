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Haberler Eğitim Haberleri Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları: 2021 Kırıkkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:29 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:29

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları: 2021 Kırıkkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları: 2021 Kırıkkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Kırıkkale Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde eğitim görmek isteyen adaylar Kırıkkale Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ile 2021 Kırıkkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Kırıkkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Kırıkkale Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 160 499,76280 15.860
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 100 480,76869 29.201
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1 467,13369 39.995
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk EA 210 417,06640 19.259
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 416,28079 84.254
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hukuk (İÖ) (Ücretli) EA 180 406,20644 28.914
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100 387,01490 112.984
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 379,45350 25.970
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 374,79330 126.771
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55 374,31351 30.736
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 365,61626 97.031
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60 364,37551 25.776
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 357,44522 115.209
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 352,53154 60.021
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 100 351,78237 156.403
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 348,23797 161.460
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 336,83532 179.415
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70 333,86822 184.479
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 332,96730 177.275
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 70 322,01481 210.603
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 70 321,04417 354.400
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Anestezi TYT 70 313,72811 392.528
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80 310,50641 229.845
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 70 308,37176 234.521
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70 307,35187 236.886
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler SÖZ 110 306,27797 188.947
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 60 303,81732 245.194
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 300,28366 214.184
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60 299,41528 294.263
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30 295,59519 265.659
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70 292,30847 529.243
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70 291,01766 538.823
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 70 286,04306 291.770
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 284,87274 295.119
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 15 284,27267 296.879
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20 283,63362 298.713
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 283,55795 298.953
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) SAY 60 283,25638 299.858
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70 280,93233 619.060
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 280,90555 619.279
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) TYT 60 277,61014 647.570
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 70 276,99748 331.658
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Adalet TYT 70 272,18418 696.222
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 272,11010 55.143
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 271,88839 55.217
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 271,75235 700.295
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 270,89345 708.346
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60 270,03743 444.605
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60 269,72268 343.911
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) SÖZ 60 261,99691 422.521
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60 261,54827 499.302
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 261,35008 500.642
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 55 259,08963 826.823
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) TYT 50 256,76911 851.649
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20 256,46432 396.174
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 70 255,77402 862.526
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 20 255,26107 401.304
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 50 255,19639 868.973
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50 254,99994 871.065
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 60 249,29285 935.717
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 60 248,98034 591.815
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine (İÖ) (Ücretli) TYT 45 248,38363 946.312
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 247,90655 951.859
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60 247,67638 602.156
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İstatistik SAY 30 247,64696 436.926
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih (İÖ) (Ücretli) SÖZ 60 247,51561 521.708
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 80 245,89351 616.674
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 45 243,01645 1.009.304
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50 242,26202 1.018.247
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 50 241,28067 1.029.947
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50 240,12576 1.043.666
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 65 240,06342 1.044.413
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 50 239,33457 1.053.297
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 30 238,75791 483.899
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) (Ücretli) DİL 40 238,52920 67.519
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye (İÖ) (Ücretli) EA 60 236,75015 696.165
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 80 236,60972 697.416
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) EA 60 232,20791 739.411
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 90 232,16388 739.832
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) TYT 60 231,89216 1.144.275
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 65 231,82774 1.145.078
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50 228,79364 1.183.758
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 40 226,80708 795.192
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 40 226,52622 1.213.486
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 226,27197 1.216.869
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20 225,47067 572.382
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler (İÖ) (Ücretli) EA 50 224,85618 817.120
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 50 224,72719 1.237.337
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (İÖ) (Ücretli) EA 40 223,39075 834.059
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ekonometri EA 30 223,06734 837.901
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 50 222,86157 1.262.186
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İÖ) (Ücretli) EA 40 222,68565 842.385
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aktüerya Bilimleri (Fakülte) SAY 30 222,48102 597.415
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) DİL 50 221,42344 74.394
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) TYT 40 221,07470 1.286.088
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60 220,91996 1.288.220
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 50 219,99615 1.300.712
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 45 217,38245 1.335.498
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 60 215,17598 1.365.463
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 55 212,75710 1.398.531
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60 211,36960 1.417.688
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35 206,31222 1.488.828
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Farsça Mütercim ve Tercümanlık DİL 20 205,34358 78.376
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 40 204,45095 1.515.435
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70 202,09033 1.549.431
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 60 200,47547 1.572.686
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 50 200,47052 1.572.748
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35 196,78563 1.623.890
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 40 194,98673 1.647.183
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60 191,64058 1.684.825
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Organik Tarım TYT 45 184,90477 1.728.522
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Emlak Yönetimi TYT 60
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) (Ücretli) TYT 25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mantarcılık TYT 30
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama TYT 20
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler TYT 40

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Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları: 2021 Kırıkkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması
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