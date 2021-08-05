Koç Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması tablosu

Koç Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Koç Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Koç Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Koç Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|14
|553,80350
|48
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|545,38069
|398
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|545,04138
|426
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|539,02484
|1.101
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|15
|538,90864
|1.126
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|4
|535,91487
|1.609
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|10
|535,68026
|1.649
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|12
|533,23960
|2.103
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|6
|530,84655
|2.638
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|36
|529,14844
|3.052
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|8
|525,67638
|3.942
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|16
|523,56961
|4.541
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (Burslu) (Burslu)
|EA
|19
|523,14489
|190
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|12
|521,94680
|5.070
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|3
|521,12754
|517
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|16
|519,11851
|267
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|21
|507,02126
|584
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|504,04228
|13.290
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|12
|502,07968
|728
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|2
|501,48037
|14.800
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|13
|499,19831
|860
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|3
|499,16622
|16.233
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|4
|497,77803
|936
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|5
|496,75572
|17.774
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|9
|492,39837
|321
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|5
|492,15207
|1.210
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|29
|488,56579
|23.420
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tarih (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|6
|482,65866
|498
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|5
|482,11461
|1.870
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|3
|473,53866
|3.234
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Felsefe (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|EA
|8
|473,38274
|2.723
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|17
|467,93912
|3.366
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|SÖZ
|7
|461,98989
|1.108
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|32
|453,78754
|51.286
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|66
|453,13915
|51.853
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|453,03587
|51.934
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|2
|451,13981
|53.575
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|73
|450,28096
|54.313
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SAY
|1
|443,83940
|59.948
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|19
|442,73361
|8.108
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu)
|SAY
|30
|436,69984
|66.151
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|41
|435,78497
|66.974
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SAY
|37
|428,82411
|73.087
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|28
|413,14188
|22.277
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|DİL
|12
|407,86172
|13.613
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|17
|406,26553
|9.579
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|1
|398,07830
|38.859
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|9
|388,92935
|18.724
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|106
|379,03176
|70.072
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|4
|376,11079
|29.015
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|EA
|12
|369,80628
|88.342
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|52
|331,89457
|180.384
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|SÖZ
|34
|323,60982
|127.776
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|117
|321,08515
|213.611
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|77
|316,75904
|227.983
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)
|EA
|45
|306,78643
|264.475