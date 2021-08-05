Komşu Komşunun Külüne Muhtaçtır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "komşu komşunun külüne muhtaçtır" atasözü; "komşu komşunun en ufak şeyine bile muhtaç olabilir. Bazen önemsiz ve küçük gözüken bir şeyin eksikliği bile günlük bir işi aksatırken, kişinin en yakını olan komşusu bu eksikliği gidermeye yardımcı olabilir. Kişinin ne zaman neye ihtiyaç duyulacağı bilinmez ve bu noktada komşusu imdadına yetişir.

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR NE DEMEK?

Kültürümüzde komşuluk son derece önemli bir yer tutar. Nesillerdir devam eden bu kültür günümüzde apartman hayatına dahi taşınmıştır. Kişinin karşı binasında, yan dairesinde, alt ya da üst katında yaşayan komşusunun iyiliği de kötülüğü de kişiyi doğrudan etkiler. Anlık bir ihtiyaç için dışarı çıkma imkanı bulamayan kişi, ilk olarak komşusuna danışır. Bu noktada bazen küçük ve değersiz görülen ancak yemek, ev işi ya da tadilat için çok büyük önemi bulunan bir şey komşu sayesinde çözülebilir. Bazen akrabalardan daha yakında olan komşularla iyi ilişkilerde bulunmak son derece mühimdir. İşte "komşu komşunun külüne muhtaçtır" atasözü bu nedenle söylenegelmiştir.

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR BENZERİ ATASÖZLERİ

Ev alma komşu al.

Komşuda pişer, bize de düşer.

Yakın (hayırlı) dost (komşu) hayırsız hısımdan (akrabadan) yeğdir (iyidir)

KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR ÖRNEKLERİ

"Markete çıkamayınca tuzu senden alayım dedim. Ne demişler, komşu komşunun külüne muhtaçtır."

"Ne zaman ihtiyacın olursa uğra, komşu komşunun külüne muhtaçtır."