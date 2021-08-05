Komşuda Pişer Bize De Düşer Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Her milletin yaşam biçimi farklıdır ve bu sebeple edinilen tecrübeler de farklılık gösterir. Bu tecrübelerden hareketle oluşturulan atasözleri, kültürümüzde geniş bir yer tutmaktadır. Maddi ve manevi anlamda çeşitli tavsiye ve öğütleri içeren bu atasözleri arasında, "komşuda pişer bize de düşer" atasözü de yer alıyor. Toplumun değer yargılarından hareketle oluşturulan bu özlü söz, komşuda pişer bize de düşer atasözünün anlamı nedir sorusuyla araştırılıyor. Bu atasözünün TDK açıklaması, kısa ve uzun anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı haberimizde.

KOMŞUDA PİŞER BİZE DE DÜŞER TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "komşuda pişer bize de düşer" atasözü; insanların, çevresindeki kimselerin kazancından yararlanma umudunu anlatır. Toplumumuzda komşuluk mefhumu son derece önemli bir yer tutar. Nesillerdir süregelen komşuluk kültürü, paylaşımcılığı ve yardımlaşmayı beslemiştir. Bir evde pişirilen ve her zaman yapılamayan yemekler komşulara da ikram edilir. İhtiyaç halinde komşular birbirinin yardımına yetişir. Hal böyle olunca bu atasözü ortaya çıkmış, ancak gerçek anlamından saparak yakınlarının kazançlarından faydalanma durumuna dönüşmüştür.

KOMŞUDA PİŞER BİZE DE DÜŞER NE DEMEK?

Bir yakınının elde edeceği bir başarı, kişiye de avantaj olarak dönebilir. Bu nedenle söylenen "komşuda pişer bize de düşer" ifadesi, yakın çevrenin elde edeceği şeylerden faydalanma imkanını temsil etmek amacıyla kullanılır.

KOMŞUDA PİŞER BİZE DE DÜŞER ÖRNEKLERİ

Ayten teyzenin kızı hastanede işe girmiş, artık işimiz düşerse yardımcı olur ne de olsa komşuda pişen bize de düşer.

Komşularımız kendilerine yeni bir iş kurdu hayırlı olsuna gidelim hem komşuda pişen bize de düşer.