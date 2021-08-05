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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:09

Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2021 LGS lise 2. nakil başvuru sonuçları sorgulama

Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2021 LGS lise 2. nakil başvuru sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu tarihler doğrultusunda LGS Lise 2. Nakil başvuru sonuçları için bekleyişe geçildi. Okulların boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre gerçekleştirilen başvuruların 6 Ağustos yani yarın sona ereceği bilinirken sonuçların ilan edileceği tarih şimdiden binlerce öğrencinin gündemine geldi. Bu noktada “Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?” gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte MEB e-Okul sistemi ile lise 2. Nakil sonuçları sorgulama ve başvuru ekranı…

Lise nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen tarihlere çevrildi. Öğrenciler okulların duyurduğu boş kontenjanlar doğrultusunda başvurularını gerçekleştiriyor. Öte yandan "Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Eğitim alacakları kurumları boş kontenjanlar çerçevesinde değiştirmek isteyen milyonlarca 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi detayları merak ediyor. İşte Lise 2. Nakil sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 1. Nakil başvuru işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladı. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.Birinci dönem nakil sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak. Bu yıl nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? 2021 LGS lise 2. nakil başvuru sonuçları sorgulama
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