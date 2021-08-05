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Giriş Tarihi: 6.8.2021 01:55 Son Güncelleme: 6.8.2021 01:55

Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli, hangi görevlerde bulundu?

Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Gelen son dakika haberinin ardından Mahmut Özer hayatı merak edilmeye başlandı. Türk akademisyen ve 17 Kasım 2014 tarihi itibarı ile 2. dönemi için tekrar seçilen eski Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü ve eski ÖSYM başkanı olan Özer, eğitim alanında birçok görevde bulunmuştur. Peki Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli?

Mahmut Özer hayatı son dakika gelişmesinin ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Birçok görevde bulunan ve Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve ortaöğrenimini bu ilde tamamlamıştır. İşte Mahmut Özer hayatı ve hakkında merak edilenleri…

MAHMUT ÖZER KİMDİR?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır. Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır. 1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.

5 Ağustos 2021 tarihi ile Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştır.

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Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında? Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli, hangi görevlerde bulundu?
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