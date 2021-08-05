Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Mersin Üniversitesi YKS taban puanları ve kontenjanları: 2021 Mersin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:19 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:20

Mersin Üniversitesi YKS taban puanları ve kontenjanları: 2021 Mersin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması

Mersin Üniversitesi YKS taban puanları ve kontenjanları: 2021 Mersin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Mersin Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Mersin Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 210 507,03716 11.582
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 90 483,76856 26.943
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık SAY 90 466,65814 40.390
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 439,10154 64.107
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngilizce Öğretmenliği DİL 60 410,37622 13.046
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 391,02721 17.346
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 387,07193 19.945
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 90 383,01197 62.804
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 380,95792 119.589
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 374,48586 78.881
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 180 370,65665 131.640
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60 369,75695 88.440
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İngiliz Dilbilimi (İngilizce) DİL 60 366,62996 25.137
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 60 363,24505 43.545
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 344,34290 167.373
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mimarlık SAY 90 341,31507 172.135
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 60 337,22229 283.407
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İslami İlimler SÖZ 70 327,18955 117.215
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Anestezi TYT 70 326,01764 331.040
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 320,73620 136.691
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ebelik (Yüksekokul) SAY 70 319,56067 210.951
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60 317,43454 40.106
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 315,66826 218.828
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65 313,98404 391.118
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 70 313,77625 222.784
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 50 312,94749 41.533
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 310,15106 412.590
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 35 307,17109 43.402
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ameliyathane Hizmetleri TYT 60 305,87137 438.115
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70 303,81878 198.967
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65 301,17514 467.883
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Optisyenlik TYT 40 296,12270 501.980
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tarih SÖZ 60 294,38988 241.036
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 60 292,59833 273.607
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50 288,98083 554.459
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 65 286,19368 291.338
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65 284,92538 586.192
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20 284,77986 295.407
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20 284,32573 296.713
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 30 284,25019 296.945
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita Mühendisliği SAY 30 283,62162 298.747
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 20 283,31496 299.696
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 40 281,71399 377.951
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 65 280,98160 618.669
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 60 276,49990 406.389
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gazetecilik SÖZ 70 275,82993 338.243
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) SAY 50 272,24347 334.949
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) EA 70 271,49103 435.617
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Maliye EA 60 268,73708 452.606
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 30 267,48721 460.349
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya SAY 20 265,86585 358.102
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji EA 60 265,44906 473.318
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) (Ücretli) TYT 50 265,28468 762.807
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 60 260,71711 809.423
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) EA 20 259,65551 512.214
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 70 258,75860 830.366
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60 258,64553 831.557
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 70 258,27416 835.657
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 60 257,92287 839.330
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoloji SAY 30 257,63414 391.121
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 40 256,86234 850.659
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 256,20644 857.765
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) TYT 50 256,01450 859.853
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 255,53542 465.348
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyoteknoloji SAY 30 255,49269 400.340
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aşçılık TYT 50 254,22206 879.701
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 80 252,71743 562.548
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kamu Yönetimi EA 80 252,48136 564.349
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik TYT 65 251,11672 914.995
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70 247,92003 435.567
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) DİL 1 246,53558 64.475
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 246,40943 969.088
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 65 246,12989 972.324
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik SAY 20 245,00261 450.277
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine TYT 50 244,81533 987.980
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 80 243,39591 637.570
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) TYT 60 241,06026 1.032.547
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (Ücretli) TYT 40 240,85004 1.035.021
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik TYT 70 238,24717 1.066.176
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 50 237,43998 1.075.961
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Otomotiv Teknolojisi TYT 50 236,53212 1.086.951
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret TYT 70 236,01052 1.093.347
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.501) (Ücretli) TYT 50 235,87777 1.095.036
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli) TYT 50 234,38148 1.113.259
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 234,09879 1.116.735
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60 234,01569 721.704
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 60 233,48546 726.866
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kimya Teknolojisi TYT 45 232,96488 1.130.844
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat (İÖ) (Ücretli) EA 40 232,94952 732.120
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70 232,81855 1.132.667
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 60 232,73249 734.323
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60 232,52227 1.136.417
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 40 232,01476 1.142.753
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70 229,55810 1.173.894
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine (İÖ) (Ücretli) TYT 30 227,54578 1.199.968
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 50 226,92116 1.208.178
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30 226,51655 1.213.626
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40 226,04873 1.219.747
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 70 224,81792 1.236.134
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20 223,83971 586.023
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) TYT 65 222,70979 1.264.207
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 65 222,36878 1.268.752
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 100 222,10095 1.272.359
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 50 221,15244 1.285.092
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65 220,77385 1.290.195
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Arkeoloji EA 40 218,45530 891.812
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 45 216,72999 1.344.279
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) TYT 40 216,55928 1.346.578
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 90 215,68638 1.358.573
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60 214,39627 1.376.164
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Lojistik (İÖ) (Ücretli) TYT 65 214,13789 1.379.723
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) TYT 60 213,51310 1.388.188
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30 212,30067 1.404.769
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 211,60869 1.414.373
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 55 211,21804 1.419.778
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Mobilya ve Dekorasyon TYT 25 210,77830 1.426.024
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 65 210,13258 1.434.893
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 30 209,58911 1.442.503
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) TYT 60 208,89273 1.452.347
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli) TYT 65 207,48330 1.472.284
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama TYT 50 206,59564 1.484.876
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) TYT 50 205,10396 1.506.211
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 55 204,79803 1.510.448
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli) TYT 50 204,02158 1.521.526
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60 203,25998 1.532.516
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40 201,93652 1.551.663
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55 199,35146 1.588.596
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli) TYT 65 195,93430 1.635.106
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 40 193,59374 1.663.766
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 30 192,88804 1.671.761
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50 192,62446 1.674.582
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) TYT 50 191,63958 1.684.834
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25 191,40896 1.687.098
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 191,21133 1.689.011
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 60 190,91830 1.691.866
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama (İÖ) (Ücretli) TYT 40 189,87204 1.701.018
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 40 189,01510 1.707.576
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 35 187,38452 1.718.161
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50 186,71037 1.721.615
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyoloji (KKTC Uyruklu) EA 1
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 20
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fidan Yetiştiriciliği TYT 20
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Organik Tarım TYT 35
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Pazarlama TYT 25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Turizm Animasyonu TYT 40
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Yerel Yönetimler TYT 50
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin Üniversitesi YKS taban puanları ve kontenjanları: 2021 Mersin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA