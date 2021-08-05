Mersin Üniversitesi YKS taban puanları ve kontenjanları: 2021 Mersin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Mersin Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|210
|507,03716
|11.582
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|90
|483,76856
|26.943
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90
|466,65814
|40.390
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|439,10154
|64.107
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60
|410,37622
|13.046
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|391,02721
|17.346
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|387,07193
|19.945
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|90
|383,01197
|62.804
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|380,95792
|119.589
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|374,48586
|78.881
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180
|370,65665
|131.640
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|369,75695
|88.440
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngiliz Dilbilimi (İngilizce)
|DİL
|60
|366,62996
|25.137
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|60
|363,24505
|43.545
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|344,34290
|167.373
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90
|341,31507
|172.135
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|60
|337,22229
|283.407
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|70
|327,18955
|117.215
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70
|326,01764
|331.040
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|320,73620
|136.691
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Yüksekokul)
|SAY
|70
|319,56067
|210.951
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm Rehberliği (Fakülte)
|DİL
|60
|317,43454
|40.106
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40
|315,66826
|218.828
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65
|313,98404
|391.118
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|70
|313,77625
|222.784
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|50
|312,94749
|41.533
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|100
|310,15106
|412.590
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|35
|307,17109
|43.402
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|60
|305,87137
|438.115
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|70
|303,81878
|198.967
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65
|301,17514
|467.883
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|296,12270
|501.980
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60
|294,38988
|241.036
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|60
|292,59833
|273.607
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|50
|288,98083
|554.459
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|65
|286,19368
|291.338
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65
|284,92538
|586.192
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|20
|284,77986
|295.407
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20
|284,32573
|296.713
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30
|284,25019
|296.945
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|30
|283,62162
|298.747
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|20
|283,31496
|299.696
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|40
|281,71399
|377.951
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|65
|280,98160
|618.669
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60
|276,49990
|406.389
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70
|275,82993
|338.243
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)
|SAY
|50
|272,24347
|334.949
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70
|271,49103
|435.617
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|EA
|60
|268,73708
|452.606
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|EA
|30
|267,48721
|460.349
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20
|265,86585
|358.102
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60
|265,44906
|473.318
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|265,28468
|762.807
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|60
|260,71711
|809.423
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)
|EA
|20
|259,65551
|512.214
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|70
|258,75860
|830.366
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|TYT
|60
|258,64553
|831.557
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|70
|258,27416
|835.657
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60
|257,92287
|839.330
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30
|257,63414
|391.121
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|40
|256,86234
|850.659
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|256,20644
|857.765
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|256,01450
|859.853
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60
|255,53542
|465.348
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoteknoloji
|SAY
|30
|255,49269
|400.340
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|50
|254,22206
|879.701
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80
|252,71743
|562.548
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|80
|252,48136
|564.349
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|65
|251,11672
|914.995
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce)
|SAY
|70
|247,92003
|435.567
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1
|246,53558
|64.475
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|80
|246,40943
|969.088
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|65
|246,12989
|972.324
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20
|245,00261
|450.277
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine
|TYT
|50
|244,81533
|987.980
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|80
|243,39591
|637.570
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|241,06026
|1.032.547
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|240,85004
|1.035.021
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|70
|238,24717
|1.066.176
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50
|237,43998
|1.075.961
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|50
|236,53212
|1.086.951
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|70
|236,01052
|1.093.347
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.501) (Ücretli)
|TYT
|50
|235,87777
|1.095.036
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita ve Kadastro (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|234,38148
|1.113.259
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|234,09879
|1.116.735
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|60
|234,01569
|721.704
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60
|233,48546
|726.866
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|45
|232,96488
|1.130.844
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (İÖ) (Ücretli)
|EA
|40
|232,94952
|732.120
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|70
|232,81855
|1.132.667
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|60
|232,73249
|734.323
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|TYT
|60
|232,52227
|1.136.417
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40
|232,01476
|1.142.753
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70
|229,55810
|1.173.894
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|227,54578
|1.199.968
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|50
|226,92116
|1.208.178
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|30
|226,51655
|1.213.626
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|40
|226,04873
|1.219.747
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|70
|224,81792
|1.236.134
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20
|223,83971
|586.023
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|65
|222,70979
|1.264.207
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|65
|222,36878
|1.268.752
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|100
|222,10095
|1.272.359
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|50
|221,15244
|1.285.092
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|65
|220,77385
|1.290.195
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40
|218,45530
|891.812
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|45
|216,72999
|1.344.279
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|216,55928
|1.346.578
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|90
|215,68638
|1.358.573
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|60
|214,39627
|1.376.164
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Lojistik (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|65
|214,13789
|1.379.723
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|213,51310
|1.388.188
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|30
|212,30067
|1.404.769
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|211,60869
|1.414.373
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|TYT
|55
|211,21804
|1.419.778
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|25
|210,77830
|1.426.024
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|65
|210,13258
|1.434.893
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30
|209,58911
|1.442.503
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|208,89273
|1.452.347
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|65
|207,48330
|1.472.284
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|50
|206,59564
|1.484.876
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|205,10396
|1.506.211
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|55
|204,79803
|1.510.448
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|204,02158
|1.521.526
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60
|203,25998
|1.532.516
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40
|201,93652
|1.551.663
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|55
|199,35146
|1.588.596
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|65
|195,93430
|1.635.106
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40
|193,59374
|1.663.766
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30
|192,88804
|1.671.761
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|50
|192,62446
|1.674.582
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|191,63958
|1.684.834
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|25
|191,40896
|1.687.098
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50
|191,21133
|1.689.011
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|60
|190,91830
|1.691.866
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pazarlama (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|189,87204
|1.701.018
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|40
|189,01510
|1.707.576
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|35
|187,38452
|1.718.161
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50
|186,71037
|1.721.615
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|—
|—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|20
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
|TYT
|20
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|35
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|25
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50