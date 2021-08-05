Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci tarafından iple çekiliyor. Geçtiğimiz sene de pandemi tedbirleri kapsamında çoğunlukla evlerinde eğitim sürecine devam eden öğrenciler merakla yeni dönemdeki kararı bekleyişe geçti. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da bu durumla eş zamanlı olarak gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla alakalı detayları paylaşmış ve Eylül ayını işaret etmişti. Peki, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler için Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi olacak yoksa uzaktan eğitim mi?