Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci tarafından iple çekiliyor. Geçtiğimiz sene de pandemi tedbirleri kapsamında çoğunlukla evlerinde eğitim sürecine devam eden öğrenciler merakla yeni dönemdeki kararı bekleyişe geçti. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da bu durumla eş zamanlı olarak gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla alakalı detayları paylaşmış ve Eylül ayını işaret etmişti. Peki, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler için Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi olacak yoksa uzaktan eğitim mi?
OKULLARDA VİRÜSLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.
Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum.
Okulları açmak noktasında çok kararlıyız" şeklinde açıklama yaptı. Böylece okul açılış tarihinin vaka sayılarından etkilenmeyeceği, okullarda salgın riskini önlemek adına çalışmalar yapılacağı belirtildi.