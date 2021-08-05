Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021: Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|140
|502,82717
|13.966
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|50
|501,23370
|14.940
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|40
|483,34471
|27.251
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|75
|442,13450
|61.448
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|432,11584
|70.183
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|414,82818
|11.986
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte)
|DİL
|50
|402,68452
|14.972
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|398,96437
|100.694
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|40
|397,85627
|13.369
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50
|396,89793
|102.753
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|390,98270
|18.185
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60
|387,80521
|54.361
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|385,44093
|21.086
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|382,81247
|23.187
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|373,66712
|80.517
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|70
|370,03446
|132.390
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|363,14644
|102.406
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|80
|360,65789
|144.372
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|180
|358,53604
|147.146
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|355,42886
|55.188
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|140
|345,84935
|165.061
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|70
|343,01788
|169.477
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|341,39088
|32.761
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|100
|333,79472
|184.616
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50
|330,77953
|309.707
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|320,24301
|138.248
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|60
|318,97758
|212.090
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|309,90853
|231.132
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|70
|309,35391
|254.666
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40
|304,80486
|242.847
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|50
|303,33460
|277.928
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|45
|302,26933
|248.922
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60
|300,83927
|252.351
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|80
|300,83500
|211.853
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60
|300,75066
|212.188
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
|EA
|40
|296,87124
|305.260
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|60
|296,82855
|229.659
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|296,34523
|500.466
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|293,06465
|523.754
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|50
|289,55689
|281.835
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|289,12912
|553.346
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|287,98264
|562.022
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yat Kaptanlığı
|TYT
|30
|286,33562
|574.963
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65
|283,94714
|594.112
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maden Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|283,34911
|299.591
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60
|281,97332
|376.564
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|70
|280,91972
|306.952
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|TYT
|45
|279,53398
|630.953
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|278,53701
|395.150
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60
|276,07964
|661.047
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|70
|275,91381
|409.667
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|20
|275,37338
|324.491
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih (İÖ) (Ücretli)
|SÖZ
|60
|274,74284
|344.418
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|274,17821
|677.924
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65
|273,49249
|684.173
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60
|271,72241
|434.256
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya
|SAY
|20
|271,55238
|337.466
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|40
|270,41335
|712.858
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|267,94398
|736.464
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60
|267,70316
|738.752
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (İngilizce)
|EA
|60
|267,11270
|462.669
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|55
|265,30179
|762.660
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60
|264,86906
|404.295
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|40
|264,81521
|767.525
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|264,18603
|773.715
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (İngilizce)
|EA
|30
|263,52846
|485.916
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60
|263,06775
|415.704
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|261,98821
|796.061
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|261,24458
|803.854
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
|EA
|70
|261,15566
|501.988
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|60
|260,62928
|810.340
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İstatistik
|SAY
|30
|260,43468
|379.486
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|90
|258,79311
|518.297
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|60
|257,12320
|393.369
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|257,03663
|848.759
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|256,70391
|852.392
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|60
|255,54496
|865.126
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|20
|254,70249
|874.387
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|50
|254,48663
|876.782
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|90
|252,86066
|561.452
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55
|252,84358
|895.239
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20
|252,26500
|414.844
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|45
|251,52461
|910.322
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|250,64038
|920.399
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|55
|249,34073
|935.182
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|248,32418
|947.019
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|40
|248,20690
|948.401
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|247,45277
|957.138
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|80
|246,02852
|615.534
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|50
|245,53741
|979.218
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|30
|244,90196
|986.906
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Marina ve Yat İşletmeciliği
|TYT
|30
|244,38526
|993.010
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|70
|244,16232
|631.079
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|40
|243,90498
|998.716
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|SAY
|20
|243,30960
|459.127
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|60
|243,12582
|1.007.967
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60
|242,74231
|1.012.483
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|40
|242,15892
|1.019.462
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|242,11921
|1.019.908
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (İngilizce) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|50
|240,67173
|661.042
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|30
|239,67215
|1.049.128
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|55
|239,62650
|1.049.689
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|70
|239,30781
|673.113
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|80
|239,17982
|674.302
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|40
|239,16010
|1.055.327
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|50
|238,47387
|680.588
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|50
|238,18971
|1.066.876
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30
|238,01352
|1.069.062
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|45
|237,94758
|1.069.861
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli)
|EA
|80
|237,83771
|686.375
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60
|237,63885
|1.073.542
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İÖ) (Ücretli)
|EA
|60
|237,53864
|689.007
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|40
|236,62813
|1.085.787
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60
|236,35343
|699.778
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60
|235,79427
|1.096.057
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turist Rehberliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|235,25028
|1.102.620
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60
|235,12795
|1.104.105
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|50
|234,34903
|1.113.635
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme (İÖ) (Ücretli)
|EA
|60
|234,23887
|719.540
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ekonomi ve Finans
|EA
|70
|234,05560
|721.311
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat (İÖ) (Ücretli)
|EA
|40
|232,58167
|735.829
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20
|231,96902
|524.728
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|30
|231,33778
|748.186
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) (Ücretli)
|EA
|40
|230,30076
|758.704
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40
|229,06197
|771.309
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|EA
|50
|228,58312
|776.340
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60
|226,83774
|1.209.320
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70
|226,78715
|1.209.969
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50
|226,73350
|1.210.671
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|50
|225,82465
|1.222.770
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50
|224,80897
|1.236.252
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|60
|223,72781
|1.250.520
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|80
|223,56070
|1.252.822
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|55
|223,43437
|1.254.496
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|60
|221,88782
|1.275.270
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|50
|221,16749
|1.284.883
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50
|221,12512
|1.285.441
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50
|220,98920
|1.287.266
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60
|220,40630
|1.295.157
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|219,64416
|1.305.432
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|219,31333
|1.309.888
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|218,43436
|1.321.640
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|216,30925
|1.349.975
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|45
|216,08964
|1.353.064
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|215,53982
|1.360.525
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|215,49164
|1.361.202
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50
|215,00269
|1.367.836
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|50
|213,68962
|1.385.901
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|25
|212,85378
|1.397.111
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50
|212,58859
|1.400.869
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40
|212,45910
|1.402.610
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60
|210,70036
|1.427.075
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|45
|209,93779
|1.437.658
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|30
|209,53009
|1.443.291
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kozmetik Teknolojisi
|TYT
|25
|208,89923
|1.452.252
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40
|208,45713
|1.458.439
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|207,94273
|1.465.736
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|55
|207,50880
|1.471.922
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|30
|207,11552
|1.477.490
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|25
|206,49728
|1.486.246
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40
|205,73575
|1.497.173
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40
|205,48257
|1.500.813
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40
|204,81052
|1.510.266
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|204,02127
|1.521.532
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|30
|202,79164
|1.539.333
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|202,32361
|1.546.020
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yerel Yönetimler (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|45
|202,21557
|1.547.580
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60
|201,47822
|1.558.391
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|40
|199,26124
|1.589.903
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50
|198,55264
|1.599.664
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Arıcılık
|TYT
|25
|196,92477
|1.622.112
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|25
|195,85735
|1.636.053
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|60
|193,87026
|1.660.596
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|25
|192,10060
|1.680.160
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40
|190,25956
|1.697.700
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm Animasyonu (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|188,10828
|1.713.860
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İkram Hizmetleri
|TYT
|50
|184,38788
|1.729.964
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|—
|—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Marina ve Yat İşletmeciliği (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1
|—
|—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Yat Kaptanlığı (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1
|—
|—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
|TYT
|30
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|25
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|25