Munzur Üniversitesi taban puanları 2021 | Munzur Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, tercih yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Munzur Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Munzur Üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|60
|341,11770
|154.950
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60
|336,81826
|179.446
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|320,27111
|39.205
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
|SÖZ
|50
|312,53056
|164.788
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|40
|310,96649
|228.842
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|50
|306,21941
|266.559
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|60
|306,19780
|239.549
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|20
|288,31699
|285.313
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|20
|286,73131
|289.757
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|50
|275,29709
|324.733
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|50
|261,28861
|803.411
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|50
|251,61197
|492.482
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40
|251,32874
|912.611
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|35
|245,73560
|976.915
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|40
|245,15015
|622.894
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Adalet
|TYT
|50
|241,42555
|1.028.268
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|239,94167
|577.264
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50
|236,39191
|1.088.735
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte)
|SAY
|60
|233,77233
|513.424
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|40
|232,16446
|1.140.903
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40
|231,58626
|1.148.201
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50
|229,16621
|1.178.933
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)
|TYT
|45
|225,31807
|1.229.446
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|30
|223,54207
|1.253.073
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|50
|222,07346
|1.272.730
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|50
|218,30657
|1.323.358
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|TYT
|30
|215,46184
|1.361.603
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
|EA
|20
|214,03635
|937.094
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|50
|212,91310
|946.374
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|40
|211,70196
|1.413.077
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60
|209,59798
|802.544
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|208,88632
|1.452.445
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|40
|208,03713
|974.233
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|40
|200,01026
|1.579.292
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce)
|TYT
|50
|199,21435
|1.590.565
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|50
|198,14868
|818.604
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|50
|195,35169
|1.642.536
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|20
|192,28820
|997.025
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|30
|192,01658
|997.240
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Zaza Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|30
|191,01319
|822.707
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|TYT
|30
|190,70301
|1.693.870
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|50
|189,62217
|823.074
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|40
|187,98155
|999.204
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|25
|187,17457
|1.719.311
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20
|—
|—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|25
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|30
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine
|TYT
|30
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Maliye
|TYT
|30
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|30
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|20
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|30
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|20