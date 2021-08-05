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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:37 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:37

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021 | ODTÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021 | ODTÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirdeki üniversitede eğitim görmek isteyen adaylar Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ile 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 105+3
105+3
110+3
110+3		 108
108
113
113		 1.178
1.488
2.170
2.726		 538,59468
526,62678
519,50866
503,02861
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 195+5
195+5
195+5
195+5		 200
200
200
200		 2.575
2.214
2.260
2.306		 531,08200
521,44610
518,96534
506,41214
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 5.488
5.825
6.130
6.853		 520,69188
504,15641
499,24824
481,03412
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3
90+3
85+3
85+3		 93
93
88
88		 6.423
6.418
6.700
7.807		 518,08843
502,06789
496,82417
477,56012
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 190+5
190+5
190+5
190+5		 195
195
195
195		 6.862
5.435
5.120
5.868		 517,03220
505,67303
503,22883
485,05520
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 18.948
21.045
22.300
21.432		 495,01009
466,11623
454,07963
442,16699
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 23.378
25.175
26.600
23.712		 488,60722
458,67474
445,22178
440,86277

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021 | ODTÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi
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