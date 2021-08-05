Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2021 | ODTÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce) SAY 105+3

105+3

110+3

110+3 108

108

113

113 1.178

1.488

2.170

2.726 538,59468

526,62678

519,50866

503,02861 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce) SAY 195+5

195+5

195+5

195+5 200

200

200

200 2.575

2.214

2.260

2.306 531,08200

521,44610

518,96534

506,41214 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Endüstri Mühendisliği

(İngilizce) SAY 95+3

95+3

95+3

95+3 98

98

98

98 5.488

5.825

6.130

6.853 520,69188

504,15641

499,24824

481,03412 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Havacılık ve Uzay Mühendisliği

(İngilizce) SAY 90+3

90+3

85+3

85+3 93

93

88

88 6.423

6.418

6.700

7.807 518,08843

502,06789

496,82417

477,56012 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Makine Mühendisliği

(İngilizce) SAY 190+5

190+5

190+5

190+5 195

195

195

195 6.862

5.435

5.120

5.868 517,03220

505,67303

503,22883

485,05520 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ANKARA) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 18.948

21.045

22.300

21.432 495,01009

466,11623

454,07963

442,16699 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ANKARA) Moleküler Biyoloji ve Genetik

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

60+2

55+2 62

62

62

57 23.378

25.175

26.600

23.712 488,60722

458,67474

445,22178

440,86277

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