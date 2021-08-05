Özyeğin Üniversitesi taban puanları 2021: Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Özyeğin Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Özyeğin Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu)
|SÖZ
|2
|476,12801
|537
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu)
|SÖZ
|5
|465,04208
|868
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk (Burslu)
|EA
|20
|484,80590
|876
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Ekonomi (İngilizce)(Burslu)
|EA
|3
|478,31330
|1168
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İşletme (İngilizce)(Burslu)
|EA
|6
|477,52908
|1209
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Psikoloji (İngilizce)(Burslu)
|EA
|8
|469,28070
|1680
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu)
|EA
|4
|464,41746
|2023
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)
|EA
|2
|463,91692
|2060
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|5
|520,89564
|2315
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|6
|516,84507
|2983
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)
|EA
|2
|451,22343
|3272
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|5
|513,03020
|3720
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)
|EA
|8
|443,30232
|4375
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|12
|503,30146
|6046
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|5
|500,43020
|6845
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Girişimcilik (İngilizce)(Burslu)
|EA
|2
|432,29957
|7028
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(Burslu)
|EA
|4
|417,90413
|13165
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|7
|441,73328
|35306
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)
|EA
|4
|388,74334
|37062
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Otel Yöneticiliği (İngilizce)(Burslu)
|EA
|2
|386,82493
|39268
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk (%50 İndirimli)
|EA
|30
|385,81962
|40503
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|41
|427,02105
|45010
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Burslu)
|SAY
|7
|422,57161
|48065
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|3
|419,80671
|49932
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SÖZ
|20
|365,49750
|52156
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu)
|SAY
|6
|396,34882
|67538
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|17
|390,60338
|72287
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|15
|390,25418
|72583
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|37
|389,04560
|73597
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|89
|375,58146
|85231
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|20
|358,53056
|102046
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|12
|350,77626
|110573
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|39
|346,40056
|115559
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|40
|332,44193
|134456
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Makine Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|10
|329,91085
|137025
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk (%25 İndirimli)
|EA
|135
|324,41624
|155349
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Hukuk (Ücretli)
|EA
|15
|316,62514
|177771
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|41
|303,34480
|182053
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%50 İndirimli)
|SAY
|33
|300,06279
|188925
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SÖZ
|20
|315,09968
|196311
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Pilotaj (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli)
|SAY
|49
|296,16708
|197334
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|18
|303,67867
|221363
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|43
|283,27962
|228665
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (İngilizce)(Ücretli)
|SAY
|11
|283,01942
|229336
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İletişim Tasarımı (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SÖZ
|2
|307,22219
|232279
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|18
|295,14070
|255092
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli)
|EA
|36
|291,72775
|269853
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|58
|287,20815
|290546
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|41
|283,19304
|310033
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)
|SAY
|31
|256,53714
|315750
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SÖZ
|22
|288,22910
|335010
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|29
|275,42286
|351535
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Ekonomi (İngilizce)(%25 İndirimli)
|EA
|2
|266,19249
|407884
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|33
|264,06855
|422167
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(%25 İndirimli)
|EA
|15
|258,65530
|460615
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|18
|258,08063
|464829
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Girişimcilik (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|19
|255,54148
|484296
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli)
|SÖZ
|7
|265,56578
|486704
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli)
|EA
|4
|252,57406
|507459
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli)
|EA
|35
|247,96608
|545844
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|40
|246,76194
|556290
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Otel Yöneticiliği (İngilizce)(%50 İndirimli)
|EA
|22
|236,06512
|658250
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli)
|SAY
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (%25 İndirimli)
|SAY
|28
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
|Mimarlık (Ücretli)
|SAY
|6
|Dolmadı
|Dolmadı