Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Özyeğin Üniversitesi taban puanları 2021: Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:21 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:21

Özyeğin Üniversitesi taban puanları 2021: Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Özyeğin Üniversitesi taban puanları 2021: Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Özyeğin Üniversitesi taban puanları binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Metropol şehirde eğitim görmek isteyen adaylar Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamasına göre tercih oluşturacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 5-13 Ağustos’ta tercihler alınacak. İşte Özyeğin Üniversitesi taban puanları ile 2021 Özyeğin Üniversitesi ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Özyeğin Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber merak ediliyor. Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzu adaylara sonuçlar öncesinde ön bilgi vermek amacıyla erişime açıldı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte taban puanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. İşte 2021 Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Özyeğin Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Tasarımı (İngilizce)(Burslu) SÖZ 2 476,12801 537
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Burslu) SÖZ 5 465,04208 868
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Burslu) EA 20 484,80590 876
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce)(Burslu) EA 3 478,31330 1168
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce)(Burslu) EA 6 477,52908 1209
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce)(Burslu) EA 8 469,28070 1680
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Burslu) EA 4 464,41746 2023
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) EA 2 463,91692 2060
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Pilotaj (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) SAY 5 520,89564 2315
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 516,84507 2983
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) EA 2 451,22343 3272
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 513,03020 3720
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) EA 8 443,30232 4375
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 12 503,30146 6046
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 5 500,43020 6845
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Girişimcilik (İngilizce)(Burslu) EA 2 432,29957 7028
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(Burslu) EA 4 417,90413 13165
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Burslu) SAY 7 441,73328 35306
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) EA 4 388,74334 37062
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Otel Yöneticiliği (İngilizce)(Burslu) EA 2 386,82493 39268
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%50 İndirimli) EA 30 385,81962 40503
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 41 427,02105 45010
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Burslu) SAY 7 422,57161 48065
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(Burslu) SAY 3 419,80671 49932
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 20 365,49750 52156
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) SAY 6 396,34882 67538
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 17 390,60338 72287
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 15 390,25418 72583
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 37 389,04560 73597
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 89 375,58146 85231
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 20 358,53056 102046
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 12 350,77626 110573
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 39 346,40056 115559
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 40 332,44193 134456
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 10 329,91085 137025
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (%25 İndirimli) EA 135 324,41624 155349
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk (Ücretli) EA 15 316,62514 177771
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 41 303,34480 182053
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 33 300,06279 188925
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) SÖZ 20 315,09968 196311
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Pilotaj (Fakülte) (İngilizce)(Ücretli) SAY 49 296,16708 197334
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 18 303,67867 221363
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 43 283,27962 228665
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) SAY 11 283,01942 229336
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Tasarımı (İngilizce)(%25 İndirimli) SÖZ 2 307,22219 232279
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 18 295,14070 255092
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Psikoloji (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 36 291,72775 269853
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 58 287,20815 290546
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 41 283,19304 310033
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 31 256,53714 315750
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(%25 İndirimli) SÖZ 22 288,22910 335010
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 29 275,42286 351535
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Ekonomi (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 2 266,19249 407884
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 33 264,06855 422167
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 15 258,65530 460615
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Finans (Fakülte) (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 18 258,08063 464829
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Girişimcilik (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 19 255,54148 484296
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İngilizce)(Ücretli) SÖZ 7 265,56578 486704
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 4 252,57406 507459
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (Fakülte) (İngilizce)(%25 İndirimli) EA 35 247,96608 545844
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 40 246,76194 556290
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Otel Yöneticiliği (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 22 236,06512 658250
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 15 Dolmadı Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 İndirimli) SAY 28 Dolmadı Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Ücretli) SAY 6 Dolmadı Dolmadı

ARKADAŞINA GÖNDER
Özyeğin Üniversitesi taban puanları 2021: Özyeğin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA