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Haberler Eğitim Haberleri YKS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2021: Pamukkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:17 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:17

YKS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2021: Pamukkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması

YKS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2021: Pamukkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar tercih işlemleri öncesinde gitmek istedikleri üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Pamukkale Üniversitesi taban puanları da bu noktada merak konusu oldu. 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sırlaması tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. İşte, YKS sonuçları sonrası merakla araştırılan Pamukkale Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Pamukkale Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Tıp SAY 220+6
210+6
200+5
190+5		 226
216
205
195		 11.968
11.109
10.900
10.894		 506,35889
487,87127
482,69694
469,42410
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Diş Hekimliği SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 27.681
24.563
23.000
20.543		 482,78954
459,78540
452,59033
447,17249
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 37.628
33.763
44.400
24.284		 470,14794
444,26400
412,35500
439,69541
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 62.978
68.478
76.400
68.186		 440,37198
395,22160
367,18208
369,30987
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 88.360
103.675
112.000
112.290		 411,79935
356,98167
331,54088
323,16724
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 125.845
120.352
109.000
97.816		 375,55198
342,40898
333,52815
336,46105
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Endüstri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 127.416
133.385
126.000
105.354		 374,25594
332,51623
320,39054
329,42722
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Mimarlık SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 138.306
111.447
62.500
52.139		 365,26709
350,01110
384,97731
390,29161
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Hemşirelik (Fakülte) SAY 170+5
170+5
170+5
170+5		 175
175
175
175		 147.995
159.388
168.000
132.964		 357,88538
315,61602
294,33409
310,58742
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 170.988
172.412
154.000
125.163		 342,07679
308,36573
302,06529
312,12306
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Makine Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 173.919
166.687
146.000
125.674		 340,18855
311,45833
306,55353
311,72231
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Mekatronik Mühendisliği SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 180.957
174.299
164.000
145.149		 335,89167
307,38968
296,46734
296,90209
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 225.507
166.098
120.000
73.384		 312,52195
311,77019
324,81307
391,97971
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 231.446
216.039
188.000
147.860		 309,76456
288,18163
284,59141
295,01388
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Biyomedikal Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 243.269
214.393
166.000
118.424		 304,61753
288,83411
294,97368
317,64417
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Tekstil Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
2
11		 243.658
265.130
Dolmadı
Dolmadı		 304,44127
270,72117
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Otomotiv Mühendisliği SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 244.736
240.839
203.000
167.775		 303,99945
278,83891
277,93200
281,84994
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
60+2
90+3		 52
52
48
93		 244.887
288.569
Dolmadı
228.060		 303,93634
263,71493
Dolmadı
254,26702
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 45+2
45+2
42+2
32+1		 47
47
44
33		 246.454
229.270
208.000
169.478		 303,27780
283,04825
275,78610
280,79414
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Makine Mühendisliği SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
17
21
21		 258.073
Dolmadı
296.000
225.365		 298,55708
Dolmadı
248,98188
251,37391
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Kimya Mühendisliği SAY 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 269.567
282.331
287.000
216.204		 294,14175
265,50460
251,21442
255,65453
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 274.360
264.709
120.000
89.813		 292,30059
270,83758
324,71596
344,53976
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11+1
11+1
11+1
11+1		 12
12
12
12		 296.357
287.681
294.000
212.136		 284,44350
263,97683
249,35857
257,57595
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Matematik SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 304.614
297.393
293.000
225.123		 281,67815
261,28927
249,52383
251,25376
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Kimya SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
21
16
16		 339.915
343.309
370.000
262.729		 270,83965
249,98911
233,52995
239,71128
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Biyoloji SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 342.142
337.952
313.000
226.699		 270,21881
251,20360
245,00665
254,86513
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 403.067
413.067
417.000
 254,85194
236,00611
220,32644
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 407.782
350.477
318.000
207.375		 253,80644
248,38613
243,84575
259,90356
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Biyoloji
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 414.141
362.734
359.000
274.542		 252,41320
245,74858
235,50915
235,19984
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
 21
21
15
 440.556
440.856
Dolmadı
 246,91673
230,86046
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Jeoloji Mühendisliği SAY 10+1
10+1
10+1
10+1
1
1
3
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Çevre Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
40+1		 3
1
6
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Gıda Mühendisliği SAY 50+2
80+2
80+2
80+2		 28
32
80
82		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
219.271		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
254,20734
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İnşaat Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 26
78
93
93		 Dolmadı
Dolmadı
157.000
113.172		 Dolmadı
Dolmadı
299,98217
322,33912
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Biyomedikal Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
56+2
56+2		 23
60
58
58		 Dolmadı
Dolmadı
239.000
164.407		 Dolmadı
Dolmadı
264,75758
284,00908
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 2
6
15
15		 Dolmadı
Dolmadı
281.000
211.291		 Dolmadı
Dolmadı
252,59612
257,98424
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 7
11
8
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Otomotiv Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 40+1
45+2
45+2
45+2		 23
31
47
47		 Dolmadı
Dolmadı
288.000
210.653		 Dolmadı
Dolmadı
250,88198
258,30738
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 11.714
12.764
14.700
 401,32288
403,70169
388,90196
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
90+3
90+3		 72
72
93
93		 19.388
19.473
21.500
31.231		 387,89377
393,47889
379,19356
395,95485
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
90+3		 62
62
82
93		 22.082
25.217
33.300
64.766		 384,18738
386,61722
367,16234
377,33145
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 47.444
52.792
55.600
64.938		 360,42794
365,11760
351,65167
377,21188
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
80+2
80+2		 62
62
82
82		 52.784
71.647
101.000
131.987		 356,98385
354,91771
331,34060
328,82458
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İlahiyat SÖZ 120+3
130+4
120+3
120+3		 123
134
123
123		 95.467
92.143
82.600
63.926		 335,31402
346,10751
338,64601
367,24847
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 163.829
150.337
132.000
148.428		 312,78883
326,74953
321,40139
329,91764
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Coğrafya SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 173.729
163.190
147.000
138.297		 310,13346
323,26918
316,85609
325,96227
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 90+3
60+2
60+2
 93
62
62
 186.895
141.969
135.000
 306,78326
329,12861
320,36925
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 189.993
201.423
198.000
147.194		 306,01153
313,92470
304,57473
330,47739
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 270.901
262.332
230.000
272.781		 288,24774
301,24697
297,84454
285,76745
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 272.677
250.761
255.000
255.170		 287,90543
303,50454
293,03438
290,88528
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Tarih
(İÖ)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 414.304
365.392
349.000
331.904		 263,28574
283,30428
277,83764
270,35009
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 478.663
426.424
436.000
224.755		 253,58188
274,06507
266,20512
300,33824
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 506.315
466.210
456.000
412.251		 249,66304
268,41626
263,79089
252,10951
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(İÖ)		 SÖZ 40+1
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 527.030
531.457
551.000
373.166		 246,76668
259,63613
253,15334
260,72229
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Sanat Tarihi
(İÖ)		 SÖZ 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 617.401
544.081
543.000
462.225		 234,58663
258,01221
253,99672
241,40262
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Hukuk EA 110+3
100+3
80+2
 113
103
82
 18.299
27.717
30.300
 418,48202
397,88040
384,07690
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
100+3
90+3		 72
72
103
93		 74.098
76.612
74.800
42.155		 376,93197
360,75966
347,80956
396,32914
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
80+2
90+3		 62
62
82
93		 97.140
107.588
122.000
92.373		 365,56909
344,30824
323,26327
349,84223
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 176.052
229.380
252.000
189.057		 333,39274
301,52754
283,46882
290,61661
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 239.322
330.977
402.000
258.678		 313,55882
279,15707
256,38300
265,77884
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İşletme
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 325.843
314.966
338.000
192.997		 292,31018
282,22506
266,42739
289,00276
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
100+3
100+3
110+3		 82
103
103
113		 386.359
359.416
373.000
167.153		 280,14184
274,04493
260,70257
320,96513
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 455.747
450.602
443.000
222.534		 268,23063
260,02131
250,64177
299,52368
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Sosyoloji EA 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 472.594
430.788
440.000
205.054		 265,56368
262,80504
251,15328
305,89309
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 482.373
464.515
500.000
254.894		 264,05482
258,12427
243,62069
266,94639
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Maliye EA 80+2
100+3
100+3
110+3		 82
103
103
113		 496.542
457.736
463.000
224.804		 261,95258
259,05109
248,14189
276,97857
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 80+2
100+3
100+3
110+3		 82
103
103
113		 612.658
601.475
666.000
251.944		 246,37413
241,83656
225,93518
289,53739
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İktisat EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 619.378
579.241
637.000
307.919		 245,56851
244,21588
229,28157
251,75348
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İşletme EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 622.821
628.561
732.000
346.282		 245,15916
239,02253
203,33984
242,05363
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İktisat
(İngilizce)		 EA 80+2
100+3
100+3
110+3		 82
103
101
113		 630.658
689.328
Dolmadı
281.877		 244,21037
233,03979
Dolmadı
258,96750
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 50+2
60+2
70+2
70+2		 52
62
72
72		 634.104
558.855
700.000
257.669		 243,81164
246,47727
220,59517
287,68927
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 661.030
609.069
647.000
687.793		 240,67300
241,04156
228,24153
250,34094
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
70+2
70+2
60+2		 62
72
59
62		 661.403
671.715
Dolmadı
327.213		 240,62912
234,74953
Dolmadı
246,75365
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İşletme
(İÖ)		 EA 30+1
30+1
100+3
110+3		 31
31
18
113		 671.554
696.956
Dolmadı
399.769		 239,47509
232,29056
Dolmadı
229,55635
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Maliye
(İÖ)		 EA 80+2
100+3
100+3
110+3		 82
103
88
113		 704.040
704.508
Dolmadı
300.418		 235,87994
231,53546
Dolmadı
253,80447
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İktisat
(İngilizce) (İÖ)		 EA 40+1
40+1
100+3
110+3		 41
41
22
113		 711.491
755.573
Dolmadı
366.175		 235,08595
226,00418
Dolmadı
237,35071
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İktisat
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
80+2
80+2		 41
41
19
82		 725.981
740.500
Dolmadı
382.991		 233,57482
227,79856
Dolmadı
233,46567
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
50
77		 726.945
711.509
Dolmadı
323.105		 233,47752
230,83869
Dolmadı
247,78247
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
32
62		 41
41
32
62		 233,29223
226,05669
Dolmadı
201,65296
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)
(İÖ)		 EA 30+1
30+1
60+2
60+2		 31
31
19
62		 738.672
735.750
Dolmadı
838.284		 232,28414
228,32902
Dolmadı
237,27674
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Felsefe EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
47
62		 772.401
812.259
Dolmadı
400.803		 228,95922
210,47572
Dolmadı
249,59453
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Ekonometri EA 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
17
62		 792.415
804.488
Dolmadı
405.710		 227,06427
215,81166
Dolmadı
228,12256
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Arkeoloji EA 40+1
40+1
70+2
70+2		 41
39
17
72		 859.105
Dolmadı
Dolmadı
489.003		 221,26951
Dolmadı
Dolmadı
229,49804
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Organik Tarım İşletmeciliği EA 30+1
40+1
60+2
60+2		 31
18
22
62		 906.464
Dolmadı
Dolmadı
939.855		 217,14111
Dolmadı
Dolmadı
229,37719
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30+1
30+1

 31
28

 922.355
Dolmadı

 215,59484
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Organik Tarım İşletmeciliği
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0

0
0
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İngilizce Öğretmenliği DİL 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 12.670
13.745
13.700
11.725		 411,97099
404,39343
390,40314
401,78332
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 19.843
19.936
17.200
15.998		 385,27864
380,12404
374,96287
378,58335
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 24.390
24.181
20.800
19.045		 369,13128
364,64038
359,64672
363,30250
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.542
37.423
37.100
37.389		 325,77066
322,33934
299,41686
287,38823
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (DENİZLİ) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 49.012
48.040
45.600
45.292		 290,21961
290,86254
273,18466
262,09755

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019		 Yer.
2020
2019		 Taban
Puanı
2020
2019		 Başarı
Sırası
2020
2019
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 329,04290
321,10661		 317.311
295.142
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 322,81406
306,59603		 345.920
368.974
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 307,08332
291,66748		 430.759
465.277
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Fizyoterapi TYT 70+2
70+2		 72
72		 306,47864
298,85221		 434.464
416.019
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Diyaliz TYT 70+2
70+2		 72
72		 299,73360
292,14042		 477.433
461.952
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 297,49150
284,34087		 492.615
521.894
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Eczane Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 294,00394
268,64947		 516.983
665.238

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Fizyoterapi TYT 60+2
60+2		 62
62		 289,59730
287,49623		 549.620
496.669
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,25784
267,97013		 624.838
672.242
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 279,78754
266,45226		 628.814
688.019
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 278,87547
274,84313		 636.686
604.992
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30+1
30+1		 31
31		 277,86283
271,11683		 645.353
640.530
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60+2
60+2		 62
62		 271,51786
265,05131		 702.502
702.736
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İç Mekan Tasarımı TYT 45+2
40+1		 47
41		 264,34761
250,34365		 772.122
874.442
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 263,19126
261,74039		 783.749
738.501
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 261,91445
249,16789		 796.817
889.422
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 259,52865
253,29442		 822.171
837.765
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,70370
251,45266		 863.311
860.763
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Çocuk Gelişimi TYT 60+2
65+2		 62
67		 252,12216
248,18132		 903.520
901.933
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 60+2
65+2		 62
67		 249,17064
244,24026		 937.145
952.359
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Tapu ve Kadastro TYT 30+1
30+1		 31
31		 249,15614
246,82440		 937.316
919.040
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Aşçılık TYT 65+2
65+2		 67
67		 248,81869
242,94421		 941.270
969.117
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Çocuk Gelişimi TYT 80+2
70+2		 82
72		 247,63314
245,76554		 955.028
932.926
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 47
47		 246,50250
251,80245		 968.047
856.336
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Elektrik TYT 70+2
70+2		 72
72		 245,93888
242,20886		 974.511
978.603
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
35+1		 47
36		 245,62979
240,67730		 978.154
998.158
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Grafik Tasarımı
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 242,86904
237,62750		 1.010.998
1.037.236
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Çocuk Gelişimi
(İÖ)		 TYT 60+2
65+2		 62
67		 241,04996
237,93098		 1.032.660
1.033.318
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Otomotiv Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 238,92115
235,74836		 1.058.226
1.061.373
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Kimya Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 236,40816
234,94845		 236,40816
234,94845
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Makine TYT 70+2
70+2		 72
72		 236,02160
237,84609		 1.093.200
1.034.384
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Elektronik Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 234,12853
233,00054		 1.116.354
1.097.680
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Aşçılık
(İÖ)		 TYT 50+2
65+2		 52
67		 232,08428
225,90621		 1.141.882
1.195.537
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
50+2		 52
52		 231,46583
232,01002		 1.149.751
1.110.838
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50+2
60+2		 52
62		 230,34151
226,11132		 1.163.880
1.192.620
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Dış Ticaret TYT 80+2
80+2		 82
82		 230,06063
227,27300		 1.167.499
1.176.190
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70+2
85+3		 72
88		 229,03610
232,00780		 1.180.582
1.110.867
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 225,14665
221,79178		 1.231.757
1.254.624
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Gıda Teknolojisi TYT 30+1
25+1		 31
26		 221,65263
220,09591		 1.278.516
1.278.785
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Tekstil Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 221,21827
219,74435		 1.284.239
1.283.719
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)		 TYT 40+1
50+2		 41
52		 219,64931
222,21538		 1.305.369
1.248.618
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Dış Ticaret
(İÖ)		 TYT 60+2
70+2		 62
72		 218,32455
216,35512		 1.323.107
1.331.236
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Moda Tasarımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 218,21679
216,58124		 1.324.525
1.328.061
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40+1
40+1		 41
41		 216,38414
215,13545		 1.348.972
1.348.336
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 215,61793
226,95776		 1.359.438
1.180.726
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 18+0
40+1		 41
41		 214,12493
210,76962		 1.379.893
1.411.239
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60+2
60+2		 62
62		 211,97946
208,26209		 1.409.268
1.448.134
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 211,82406
211,05138		 1.411.391
1.407.085
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90+3
90+3		 93
93		 210,26017
208,56845		 1.433.072
1.443.603
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Mimari Restorasyon TYT 60+2
60+2		 62
62		 209,58590
209,64684		 1.442.545
1.427.779
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40+1
40+1		 41
41		 209,11177
206,57230		 1.449.238
1.473.713
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 208,56512
221,69800		 1.456.937
1.255.944
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Lojistik TYT 50+2
50+2		 52
52		 206,53422
203,54736		 1.485.724
1.519.757
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ)		 TYT 40+1
50+2		 41
52		 204,68626
193,06389		 1.512.051
1.672.793
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Maliye TYT 60+2
60+2		 62
62		 204,61179
204,64877		 1.513.113
1.502.742
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 199,76365
200,95441		 1.582.692
1.559.588
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Maliye TYT 40+1
40+1		 41
41		 198,51614
198,56180		 1.600.168
1.595.721
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50+2
50+2		 52
52		 198,19363
200,28498		 1.604.640
1.569.659
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Dış Ticaret TYT 45+2
40+1		 47
41		 197,79738
196,91015		 1.610.111
1.620.234
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80+2
70+2		 82
72		 195,08280
197,98431		 1.645.910
1.604.373
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Madencilik Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 195,07493
200,18929		 1.646.016
1.571.120
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 55+2
60+2		 57
62		 194,65570
193,37472		 1.651.305
1.668.909
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Moda Tasarımı TYT 35+1
35+1		 36
36		 194,31495
188,02690		 1.655.252
1.722.408
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35+1
30+1		 36
31		 193,18826
195,92584		 1.668.468
1.634.342
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İşletme Yönetimi TYT 40+1
35+1		 41
36		 192,10416
197,25810		 1.680.114
1.615.147
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 190,64260
193,07143		 1.694.368
1.672.703
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Geleneksel El Sanatları TYT 60+2
60+2		 62
62		 185,85034
192,80358		 1.725.275
1.675.879
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Dış Ticaret TYT 30+1
25+1		 31
26		 171,36209
191,06136		 1.744.213
1.695.689
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Moda Tasarımı
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
1+0
0

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Otomotiv Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
1+0
1
224,50214
1.215.852
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
2+0
0

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40+1
60+2		 60+2
25
22		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20+1
25+1		 14
11		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30+1
40+1		 5
11		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Dış Ticaret TYT 30+1
30+1		 13
17		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 40+1
60+2		 14
29		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 21
33		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30+1
50+2		 9
17		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Dış Ticaret TYT 30+1
35+1		 11
21		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30+1
25+1		 19
26		 Dolmadı
190,29150		 Dolmadı
1.703.464
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30+1
40+1		 12
17		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Emlak Yönetimi TYT 15+1
25+1		 11
10		 Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50+2
85+3		 36
30		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 90+3
110+3		 91
113		 Dolmadı
187,46970		 Dolmadı
1.726.248
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Lojistik
(İÖ)		 TYT 40+1
40+1		 39
41		 Dolmadı
184,82522		 Dolmadı
1.738.884
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Pazarlama TYT 25+1
25+1		 19
17		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) İşletme Yönetimi TYT 35+1
30+1		 25
31		 Dolmadı
188,43759		 Dolmadı
1.719.418
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35+1
35+1		 29
23		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25+1
25+1		 10
13		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Organik Tarım TYT 20+1
20+1		 19
17		 Dolmadı
 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DENİZLİ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20+1
20+1		 8
10		 Dolmadı
 Dolmadı
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YKS Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2021: Pamukkale Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralaması
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