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Haberler Eğitim Haberleri PMYO Polislik taban puanları 2021: PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları!
Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:22 Son Güncelleme: 5.8.2021 10:22

PMYO Polislik taban puanları 2021: PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları!

PMYO Polislik taban puanları 2021: PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları!

Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber Polislik taban puanları, başvuru şartları ve tarihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere adaylar Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiriyor. Bu noktada “2021 PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları belli oldu mu?” şeklindeki araştırmalar hız kazandı. İşte Polislik taban puanları ve başvuru tarihleri…

YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber polislik taban puanları ve PMYO başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş Polis Akademisi tarafınca açıklanan tarihlerde eğitimlerini tamamlamak üzere başvuruda bulunacak. Tercih dönemi başladığından "2021 PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Polislik taban puanları ve tüm detaylar…

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak.

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PMYO Polislik taban puanları 2021: PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları!
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