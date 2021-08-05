PMYO Polislik taban puanları 2021: PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları!

YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber polislik taban puanları ve PMYO başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Polis olma hayali kuran binlerce vatandaş Polis Akademisi tarafınca açıklanan tarihlerde eğitimlerini tamamlamak üzere başvuruda bulunacak. Tercih dönemi başladığından "2021 PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Polislik taban puanları ve tüm detaylar…
PMYO TABAN PUANLARI 2021
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250
PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak.