PMYO Polislik taban puanları 2021: PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları!

PMYO TABAN PUANLARI 2021

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.