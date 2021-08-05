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Haberler Eğitim Haberleri Sabancı Üniversitesi taban puanları! 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:31 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:32

Sabancı Üniversitesi taban puanları! 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

Sabancı Üniversitesi taban puanları! 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Sabancı Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Sabancı Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Sabancı Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Sabancı Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

205110092 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) SAY 242 242 387,36670 474,15416
205110117 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) SAY 71 71 535,93080 553,77336
205110126 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 155 155 477,99262 534,36894
205110056 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli) EA 35 35 316,73046 445,90335
205110074 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) EA 23 23 501,94451 539,31064
205110083 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 89 89 367,88212 474,88089
205110135 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) EA 46 46 319,98884 370,32265
205110144 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) EA 24 24 507,76495 544,48284
205110153 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 90 90 380,10629 494,00067

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Sabancı Üniversitesi taban puanları! 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
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