Sabancı Üniversitesi taban puanları! 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Sabancı Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…
Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Sabancı Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;
2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Sabancı Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.
|205110092
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|242
|242
|387,36670
|474,15416
|205110117
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|71
|71
|535,93080
|553,77336
|205110126
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|155
|155
|477,99262
|534,36894
|205110056
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|35
|35
|316,73046
|445,90335
|205110074
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)
|EA
|23
|23
|501,94451
|539,31064
|205110083
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|89
|89
|367,88212
|474,88089
|205110135
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|46
|46
|319,98884
|370,32265
|205110144
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)
|EA
|24
|24
|507,76495
|544,48284
|205110153
|SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Yönetim Bilimleri Fakültesi/Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|90
|90
|380,10629
|494,00067
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