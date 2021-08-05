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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:27 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:27

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2021! Sakarya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2021! Sakarya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Sakarya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Sakarya Üniversitesi sıralama ve puanları!

ÖSYM, iki milyonu aşkın üniversite adayının heyecanla beklediği YKS sonuçlarını erişime açtı. Sınav sonuçlarını kontrol eden adayların gözü tercihlere çevrildi. Tercih işlemleri öncesinde ise üniversitelerin taban puanları araştırılmaya başladı. Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. 2021 Sakarya Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri tablosunu bu başlık altından görebilirsiniz.

Sakarya Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 100 3 56000 448.38186
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 90 3 71600 430.44503
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 4 SAY 60 2 150000 356.66328
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 70 2 71800 430.29567
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 ... ----
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 70 2 28000 482.36733
Eğitim Fakültesi (Hendek)
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 40 1 246000 303.31525
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 84500 416.05015
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL 60 2 13400 408.82688
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 22700 383.40938
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 80 2 14100 396.46343
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 80 2 85100 371.42646
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 103000 362.85057
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 49200 359.25480
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 24400 381.35747
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 4 DİL 80 2 43500 306.87755
Almanca Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 38400 322.93531
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) 4 DİL 60 2 51000 284.25198
Biyoloji 4 SAY 30 1 363000 264.46983
Coğrafya 4 SÖZ 60 2 154000 315.49165
Coğrafya (İÖ) 4 SÖZ 50 2 277000 287.01142
Coğrafya (KKTC Uyruklu) 4 SÖZ 1 ... ----
Felsefe 4 EA 60 2 714000 234.82781
Fizik 4 SAY 25 1 417000 251.86610
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 ... ----
Kimya 4 SAY 35 1 325000 275.25583
Matematik 4 SAY 60 2 289000 286.85018
Psikoloji 4 EA 70 2 68400 379.90262
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 377000 269.30173
Sosyal Hizmet 4 EA 60 2 245000 312.02829
Sosyal Hizmet (İÖ) 4 EA 60 2 323000 292.98867
Sosyoloji 4 EA 80 2 412000 275.42816
Sosyoloji (İÖ) 4 EA 40 1 590000 249.24628
Tarih 4 SÖZ 100 3 221000 298.73171
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 80 2 356000 272.81879
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 100 3 141000 319.46033
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 80 2 265000 289.30463
Hukuk Fakültesi 4 EA 240 6 17500 419.70794
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 180 5 58700 353.26444
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 135 4 109000 330.13445
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 20 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 15 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 70 2 282000 286.04448
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 80 2 150000 316.82595
İletişim ve Tasarımı 4 SÖZ 70 2 212000 300.74516
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 40 1 ... ----
İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 EA 80 2 465000 266.79172
İşletme 4 EA 100 3 472000 265.71442
İşletme (İngilizce) 4 EA 50 2 281000 302.47788
Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 389000 279.57921
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA 60 2 398000 277.95511
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 60 2 144000 345.16624
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği 4 SAY 20 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 80 2 77600 423.60735
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 80 2 105000 394.39506
Endüstri Mühendisliği 4 SAY 90 3 89000 411.18889
Endüstri Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 90 3 111000 389.23034
Gıda Mühendisliği 4 SAY 60 2 258000 298.67816
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 100 3 255000 299.90678
Makine Mühendisliği 4 SAY 100 3 119000 381.48062
Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 90 3 148000 357.67185
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 4 SAY 90 3 240000 306.00321
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 50 2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 4 SAY 25 1 183000 334.94616
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik 4 SAY 80 2 215000 317.69369
Hemşirelik 4 SAY 130 4 138000 365.19567
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı 4 SÖZ 60 2 129000 323.21060
Mimarlık 4 SAY 80 2 130000 371.70952
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 90 3 552000 254.16440
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 4 EA 60 2 662000 240.60046
Ekonometri 4 EA 60 2 712000 235.07915
İktisat 4 EA 90 3 505000 260.76115
İktisat (İÖ) 4 EA 50 2 617000 245.82275
İslam İktisadı ve Finans 4 EA 40 1 ... ----
Maliye 4 EA 80 2 385000 280.43748
Maliye (İÖ) 4 EA 70 2 578000 250.74089
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 70 2 281000 302.60648
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 70 2 448000 269.45676
Uluslararası İlişkiler 4 EA 90 3 374000 282.53278
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 80 2 536000 256.37517
Tıp Fakültesi 6 SAY 140 4 13500 503.65392

Sakarya Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 1693000 210.98483
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 807000 281.26430
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 969000 258.01284
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 1464000 229.28738
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 1295000 220.40084
Mekatronik (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 628000 279.94126
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 1735000 181.07142
Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 1292000 220.62539
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 40 1 ... ----
Anestezi 2 TYT 60 2 470000 323.37065
Çocuk Gelişimi 2 TYT 65 2 887000 280.22760
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 802000 261.38805
Fizyoterapi 2 TYT 65 2 552000 310.16044
Fizyoterapi (İÖ) 2 TYT 50 2 728000 291.05801
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 65 2 439000 329.20654
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 TYT 50 2 537000 313.40309
Optisyenlik 2 TYT 65 2 623000 280.52390
Optisyenlik (İÖ) 2 TYT 50 2 960000 272.89052
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 60 2 849000 277.68707
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 50 2 774000 264.15825
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 65 2 480000 299.33359
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 50 2 757000 287.48592
Yaşlı Bakımı 2 TYT 65 2 1201000 250.04449
Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 TYT 40 1 1331000 239.04512
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Sakarya Üniversitesi taban puanları 2021! Sakarya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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