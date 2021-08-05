Sakla Samanı Gelir Zamanı Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "sakla samanı gelir zamanı atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Sakla samanı gelir zamanı atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "sakla samanı gelir zamanı" atasözü; "En değersiz şeyi bile atmayıp saklamalı. Günün birinde işe yarar" anlamına gelir. Bu atasözü de toplumumuzda tutumlu olmayı, maddi anlamda dikkatli davranmayı öğütleyen özlü sözlerden biridir. Bugün var olan ve varlığı değersiz görülen bir şeye gelecekte muhtaç olunabilir. Bu nedenle yokluk çekmemek adına elde olanı saklamak, tutumlu olmak her zaman iyidir.

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI NE DEMEK?

Bitkisel beslenen hayvanların temel besin kaynaklarından olan saman, doğanın yeşillendiği, otların bol olduğu zamanda önemsiz ve değersiz olabilir. Ancak kış mevsiminde saman bu hayvanlar için çok değerli ve aranan bir besin olmaktadır. "Şu anda ihtiyacımız olmayan bir nesneye ileriki bir zamanda ihtiyaç duyabiliriz" anlamına gelen sakla samanı gelir zamanı atasözü, her şeyin kullanılacağı bir vakit geleceğini gösterir. Önemsiz görülen samanın bile zamanı geldiğinde bir işe fayda sağlayacağını ifade eder. Ancak tutumlu olmaya çalışırken bu işin sonu istifçiliğe varabilmektedir. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi bu konuda da ölçülü olmak gerekir.

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI BENZERİ ATASÖZLERİ

Sakla beni varken, bulunayım sana yokken.

Ak akçe kara gün içindir.

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI ÖRNEKLERİ

Annem bu gidişle neredeyse evdeki çöpü bile atmama izin vermeyecek. Bana sürekli " sakla samanı gelir zamanı" diyip duruyor ve hiçbir şeyi atmama izin vermiyor.