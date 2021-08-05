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Haberler Eğitim Haberleri Selçuk Üniversitesi taban puanları! 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi
Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:28 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:28

Selçuk Üniversitesi taban puanları! 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

Selçuk Üniversitesi taban puanları! 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi

ÖSYM tarafından bu sabah Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Selçuk Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yer alıyor. 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve üniversite başarı sırlaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları sonrası gözlerin çevrildiği Selçuk Üniversitesi taban puanları!

ÖSYM, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçlarını bu sabah açıkladı. Sınav sonuçları ve netlerini öğrenen adaylar, tercihleri hakkında fikir edinmek için üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları da bu noktada en çok merak edilen üniversitelerin başında yer aldı. İşte, 2021 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanlar, başarı sırlamaları ve yüzdelik dilimleri tablosu ve merak edilen veriler…

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem olan Selçuk Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar şöyle;

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar. Selçuk Üniversitesi taban puanlarına haberimizde ulaşabilirsiniz.

108911277 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 40 41 224,12787 326,20202 1 0 --- ---
108911674 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 82 246,75062 300,54673 2 0 --- ---
108911153 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik SAY 60 60 307,84547 364,73667 2 2 246,79501 291,74381
108910843 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik SAY 80 80 334,43808 437,37899 2 2 292,20600 293,62347
108990310 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 20 2 290,89304 292,72009 1 0 --- ---
108990309 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 60 62 289,10613 396,23747 2 0 --- ---
108911162 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi/İşletme EA 40 41 219,55062 282,98109 1 0 --- ---
108911577 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 50 52 217,67051 271,08535 2 0 --- ---
108911586 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70 71 278,24130 321,01642 2 1 254,93700 254,93700
108990298 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 40 41 268,16166 389,50247 1 0 --- ---
108911647 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60 62 262,02084 281,02760 2 0 --- ---
108911629 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet EA 60 62 281,44225 341,90841 2 0 --- ---
108911514 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Organik Tarım İşletmeciliği EA 25 26 210,85911 259,53202 1 0 --- ---
108910013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 120 120 485,12026 494,80886 3 3 477,79205 482,05831
108911708 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 60 60 466,49145 482,55954 2 2 447,36750 449,53082
108910216 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60 62 281,87261 372,73341 2 0 --- ---
108930098 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) DİL 60 62 252,91864 303,58936 2 0 --- ---
108990381 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) DİL 60 62 296,96813 387,89601 2 0 --- ---
108990382 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) DİL 60 62 254,93325 443,67289 2 0 --- ---
108910234 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 40 41 215,96756 373,10706 1 0 --- ---
108910252 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20 11 193,38016 374,68834 1 0 --- ---
108911602 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 50 52 227,06195 358,89849 2 0 --- ---
108910279 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 60 62 256,82446 450,61174 2 0 --- ---
108911717 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 82 374,41649 429,79344 2 0 --- ---
108930865 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 70 72 357,83418 400,09664 2 0 --- ---
108911268 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 40 41 297,78621 349,01322 1 0 --- ---
108990369 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 60 60 386,51514 413,91752 2 2 316,08835 329,33459
108910349 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 50 52 283,99128 361,98039 2 0 --- ---
108910358 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 242,87435 370,82388 2 0 --- ---
108930177 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 70 72 223,35294 264,93360 2 0 --- ---
108910367 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 80 82 265,13969 483,21682 2 0 --- ---
108930186 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 60 62 237,60011 279,23493 2 0 --- ---
108910376 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 90 93 288,49969 353,61558 3 0 --- ---
108930195 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 255,71037 338,44105 2 0 --- ---
108910385 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90 92 313,74528 365,56988 3 1 253,13314 253,13314
108930202 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80 82 284,78972 343,60803 2 0 --- ---
108990370 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 433,70614 467,18026 1 1 388,79459 388,79459
108990371 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40 40 379,70145 402,70034 1 1 366,60028 366,60028
108990372 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 50 383,40865 434,55541 2 2 335,04637 372,37594
108990446 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Aktüerya Bilimleri SAY 30 31 230,72040 271,86441 1 0 --- ---
108911568 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyokimya SAY 30 30 273,10625 336,22326 1 1 235,51468 235,51468
108910243 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 45 47 254,50233 308,38097 2 0 --- ---
108911559 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoteknoloji SAY 40 41 259,69366 288,07793 1 0 --- ---
108910261 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 15 16 254,08568 276,33915 1 0 --- ---
108910297 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/İstatistik SAY 30 31 250,89310 330,12757 1 0 --- ---
108910304 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 30 31 264,44967 287,38212 1 0 --- ---
108910331 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 70 71 288,00265 399,80431 2 1 229,79533 229,79533
108990441 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 40 41 275,83193 328,26338 1 0 --- ---
108910913 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 50 50 355,43060 381,98204 2 2 306,91927 313,36492
108930714 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) EA 50 50 338,59863 357,79931 2 2 257,55944 262,36998
108911117 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 160 160 372,07755 460,67489 4 4 339,92072 359,48678
108910401 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 260 260 427,75328 484,77369 7 7 403,21362 426,73338
108930211 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) EA 240 240 411,92617 438,78352 6 6 373,14751 400,53580
108910419 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 100 103 241,91908 294,33394 3 0 --- ---
108930229 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 40 41 228,75411 269,01978 1 0 --- ---
108910428 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 100 103 245,50187 334,04183 3 0 --- ---
108930238 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 40 41 232,06387 280,93588 1 0 --- ---
108911295 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) EA 60 62 283,39715 328,02991 2 0 --- ---
108911656 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90 93 285,08521 390,31972 3 0 --- ---
108930838 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80 82 252,21790 315,73975 2 0 --- ---
108910446 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 100 103 260,21263 342,37618 3 0 --- ---
108930256 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80 82 231,96360 285,13449 2 0 --- ---
108911417 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50 52 312,58229 354,10045 2 0 --- ---
108990444 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60 62 257,78271 337,46850 2 0 --- ---
108990445 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 40 41 233,81732 269,00965 1 0 --- ---
108910464 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 80 82 267,31832 311,68530 2 0 --- ---
108930265 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 82 241,04364 286,22169 2 0 --- ---
108910473 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 81 292,33521 356,42037 2 1 245,87396 245,87396
108930274 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70 72 259,88399 315,55210 2 0 --- ---
108910482 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 82 301,29463 392,02448 2 0 --- ---
108930283 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80 82 269,29892 359,14455 2 0 --- ---
108911171 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık SÖZ 70 72 270,55477 367,50353 2 0 --- ---
108930626 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60 62 247,31911 311,60027 2 0 --- ---
108911692 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 100 100 339,96800 435,91258 3 3 283,47933 311,76882
108930856 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 60 60 327,49875 339,89592 2 2 240,49150 242,51712
108990368 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi EA 20 18 191,17543 325,33077 1 0 --- ---
108990439 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/El Sanatları SÖZ 30 31 245,82221 320,32997 1 0 --- ---
108911347 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Moda Tasarımı EA 40 41 253,27828 341,18730 1 0 --- ---
108990307 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50 52 275,28954 307,25921 2 0 --- ---
108911523 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 362,93221 454,58648 2 2 340,38989 348,68756
108911302 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 70 70 336,18845 353,18735 2 2 272,10115 286,44049
108930777 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 60 60 320,36369 335,92072 2 2 241,84901 269,56162
108911108 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik SAY 90 90 324,91418 439,75658 3 3 270,38838 323,37558
108990447 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60 60 314,63222 398,31171 2 2 245,80651 273,37791
108990308 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Odyoloji SAY 60 60 319,77650 381,13144 2 2 265,40619 279,51468
108911126 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 70 71 274,87510 366,11632 2 1 263,46500 263,46500
108930583 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70 72 248,89474 302,25438 2 0 --- ---
108911135 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 80 80 311,09911 360,30559 2 2 218,96485 223,26344
108990296 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Havacılık Yönetimi EA 70 72 298,35537 343,45537 2 0 --- ---
108990438 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40 40 347,54574 442,40529 1 1 326,23194 326,23194
108911205 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 64 65 399,94951 444,98777 2 1 299,78721 299,78721
108930635 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 64 66 358,40670 392,98184 2 0 --- ---
108911214 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16 17 305,49302 365,19105 1 0 --- ---
108930644 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 16 17 287,03071 328,04386 1 0 --- ---
108911223 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56 58 361,63536 413,77833 2 0 --- ---
108930653 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56 58 325,44685 356,50775 2 0 --- ---
108911232 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 15 291,48913 315,37762 1 0 --- ---
108930662 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14 8 283,21429 317,54406 1 0 --- ---
108911241 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 56 58 320,53398 359,86201 2 0 --- ---
108930671 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 56 58 291,22304 313,83273 2 0 --- ---
108911259 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 9 284,21820 300,73635 1 0 --- ---
108930689 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14 0 --- --- 1 0 --- ---
108990436 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 24 25 305,91104 374,90562 1 0 --- ---
108990437 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6 6 292,90569 309,92705 1 0 --- ---
108990304 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20 3 289,90890 304,30895 1 0 --- ---
108910719 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 200 200 508,13909 533,28047 5 5 502,23747 507,27912
108911611 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 350,45331 410,48263 2 2 275,19568 289,70809
108930802 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60 60 338,31500 415,81929 2 2 228,08566 246,33955
108911383 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 30 31 221,35743 275,39671 1 0 --- ---
108990380 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 30 31 291,46803 357,01357 1 0 --- ---
108910755 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 155 155 407,18825 450,57080 4 4 354,03436 381,30446
108990440 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 288,42002 410,92365 2 0 --- ---
108990442 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60 62 384,87028 430,74211 2 0 --- ---
108990443 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Yabancı Diller Yüksekokulu/İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 60 62 363,68090 405,58800 2 0 --- ---
108910958 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 40 41 254,57537 279,98126 1 0 --- ---
108910967 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 40 40 284,34958 439,92226 1 1 231,33768 231,33768
108910764 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 40 14 283,84881 345,36352 1 0 --- ---
108911189 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 60 62 251,99480 353,54994 2 0 --- ---
108910976 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi EA 40 41 263,51517 311,82716 1 0 --- ---
108911532 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35 36 255,08801 313,90769 1 0 --- ---
108910994 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 15 16 232,80191 256,18581 1 0 --- ---
108911002 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 40 41 258,84445 292,93703 1 0 --- ---
108911011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 30 31 238,01718 275,01572 1 0 --- ---
108911029 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 30 31 246,34508 299,59508 1 0 --- ---

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