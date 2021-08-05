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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:49 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:49

Trakya Üniversitesi taban puanları 2021 - Trakya Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması güncel

Trakya Üniversitesi taban puanları 2021 - Trakya Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması güncel

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Trakya Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Trakya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Trakya Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Trakya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Trakya Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 90 3 28800 481.28898
Eczacılık Fakültesi 5 SAY 90 3 41900 464.91135
Edebiyat Fakültesi
Almanca Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 36600 328.91023
Arkeoloji 4 EA 30 1 934000 214.40704
Arnavut Dili ve Edebiyatı 4 DİL 20 1
Boşnak Dili ve Edebiyatı 4 DİL 20 1
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 30 1
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 4 DİL 30 1 73000 224.82660
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 4 DİL 60 2 15200 401.79940
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 486000 252.52407
Tarih 4 SÖZ 80 2 320000 278.99819
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 70 2 468000 255.18469
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 211000 300.91827
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 60 2 383000 268.20559
Türk Dili ve Edebiyatı (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) 4 SÖZ 10
Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği (Almanca) 4 DİL 50 2 37200 327.00025
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 30 1 274000 292.41212
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 40 1 89500 410.65680
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL 85 3 14200 405.65586
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 24600 381.06263
Özel Eğitim Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 15300 394.27697
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 60 2 93800 367.17560
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 115000 357.40480
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 57900 353.74724
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 26100 379.35959
Fen Fakültesi
Biyoloji 4 SAY 20 1 381000 260.05609
Fizik 4 SAY 20 1 460000 243.12212
Kimya 4 SAY 30 1 363000 264.66642
Matematik 4 SAY 60 2 339000 271.07838
Güzel Sanatlar Fakültesi
İletişim ve Tasarımı 4 SÖZ 60 2 364000 271.37197
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 EA 70 2 762000 229.94831
Ekonometri 4 EA 40 1 805000 225.95739
İktisat 4 EA 80 2 712000 235.01077
İşletme 4 EA 80 2 667000 239.94688
İşletme (İÖ) 4 EA 40 1 749000 231.25741
Maliye 4 EA 60 2 549000 254.56232
Maliye (İÖ) 4 EA 50 2 738000 232.35721
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 70 2 532000 256.89264
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 EA 60 2 735000 232.65174
Uluslararası İlişkiler 4 EA 70 2 507000 260.45996
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 4 EA 60 2 710000 235.29145
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 99 3 215000 300.21290
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 11 ... ----
Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 30 1 ... ----
Hemşirelik 4 SAY 100 3 203000 323.40716
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA 30 1 799000 226.44564
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 4 EA 2
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 4 SAY 60 2 346000 269.01333
Gümrük İşletme 4 EA 60 2 574000 251.19498
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 40 1 ... ----
Uluslararası Ticaret ve Finansman 4 EA 40 1 836000 223.26462
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık 4 SAY 40 1 ... ----
Mimarlık 4 SAY 110 3 167000 344.63352
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) 4 SAY 10
Peyzaj Mimarlığı 4 SAY 70 2 442000 246.57101
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 95 3 102000 397.23776
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 SAY 70 2 163000 347.49438
Genetik ve Biyomühendislik 4 SAY 50 2 298000 283.72516
Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) 4 SAY 2 ... ----
Gıda Mühendisliği 4 SAY 30 1
Makine Mühendisliği 4 SAY 90 3 198000 326.08300
Makine Mühendisliği (İÖ) 4 SAY 80 2 266000 295.47105
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 4 SAY 70 2 155000 353.01308
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 80 2 214000 317.80953
Hemşirelik 4 SAY 130 4 170000 342.95519
Odyoloji 4 SAY 60 2 243000 304.86815
Sağlık Yönetimi 4 EA 70 2 493000 262.42254
Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 70 2 648000 242.18867
Tıp Fakültesi 6 SAY 230 6 12500 505.34466
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Finans ve Bankacılık 4 EA 70 2 754000 230.75582
Turizm İşletmeciliği 4 EA 30 1 843000 222.62575
Yönetim Bilişim Sistemleri 4 EA 40 1 271000 304.98899
Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 4 EA 60 2 879000 219.56362
Muhasebe ve Finans Yönetimi 4 EA 40 1 920000 215.83704

Trakya Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Arda Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 60 2 837000 258.14143
Eczane Hizmetleri 2 TYT 40 1 789000 282.56817
Gıda Teknolojisi 2 TYT 50 2 1325000 237.94130
Kimya Teknolojisi 2 TYT 50 2 1061000 238.69816
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 50 2 812000 260.49677
Yağ Endüstrisi 2 TYT 30 1 1666000 193.42933
Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 70 2 1085000 236.68233
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 65 2 1386000 213.68934
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 65 2 1719000 187.31463
Dış Ticaret 2 TYT 65 2 1214000 226.49987
Dış Ticaret (İÖ) 2 TYT 65 2 1716000 203.41104
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 65 2 1281000 221.43012
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 TYT 65 2 1625000 196.70298
Lojistik 2 TYT 65 2 1186000 228.64882
Lojistik (İÖ) 2 TYT 65 2 1497000 205.73492
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 65 2 1582000 222.35349
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 65 2 1634000 196.05896
Pazarlama 2 TYT 50 2 1478000 207.08514
Sosyal Hizmetler 2 TYT 40 1 ... ----
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 65 2 1370000 214.84467
Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayım Teknolojileri 2 TYT 60 2 1554000 201.78942
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 687000 273.14941
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 60 2 1161000 252.81374
Elektrik 2 TYT 60 2 1426000 230.88902
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 60 2 1288000 220.96848
Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT 30 1
Harita ve Kadastro 2 TYT 70 2 1156000 230.99661
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 2 TYT 40 1 ... ----
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 50 2 1189000 248.46192
Makine 2 TYT 60 2 1337000 235.04439
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 60 2 1308000 219.42791
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT 40 1 1426000 210.80817
Uçak Teknolojisi 2 TYT 50 2 422000 308.54695
Havsa Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 60 2 1530000 203.40082
İşletme Yönetimi 2 TYT 30 1
Lojistik 2 TYT 40 1
Maliye 2 TYT 65 2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 20 1
İpsala Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 60 2 920000 250.65029
Dış Ticaret 2 TYT 35 1
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1583000 199.77117
Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 40 1 934000 249.42772
Lojistik 2 TYT 50 2 1721000 186.90417
Mekatronik 2 TYT 40 1 1250000 223.77931
Keşan Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 65 2 935000 249.32648
Elektrik 2 TYT 50 2 1682000 210.28262
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 45 2 755000 266.09557
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 35 1 1634000 216.78023
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 35 1 1656000 194.26116
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 50 2 579000 285.89395
Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT 50 2 566000 287.52692
Anestezi 2 TYT 70 2 581000 311.93678
Elektronörofizyoloji 2 TYT 40 1 866000 274.30138
Fizyoterapi 2 TYT 50 2 564000 287.73000
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 75 2 529000 317.77820
Odyometri 2 TYT 75 2 816000 286.20159
Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT 70 2 657000 276.53345
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 65 2 787000 280.36844
Radyoterapi 2 TYT 60 2 592000 284.26009
Radyoterapi (KKTC Uyruklu) 2 TYT 1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 65 2 755000 266.10228
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 70 2 475000 300.15812
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 70 2 747000 288.15751
Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Geleneksel El Sanatları 2 TYT 20 1
Grafik Tasarımı 2 TYT 55 2 1115000 252.10898
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT 30 1
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT 50 2 1491000 206.16691
Mimari Restorasyon 2 TYT 60 2 1482000 225.64877
Seramik ve Cam Tasarımı 2 TYT 20 1
Tunca Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 140 4 1559000 222.78738
Uzunköprü Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 30 1
İşletme Yönetimi 2 TYT 20 1
Maliye 2 TYT 50 2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 40 1 ... ----
Yerel Yönetimler 2 TYT 25 1
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Trakya Üniversitesi taban puanları 2021 - Trakya Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması güncel
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