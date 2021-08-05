Trakya Üniversitesi taban puanları 2021 - Trakya Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması güncel

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Trakya Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Diş Hekimliği Fakültesi
|5
|SAY
|90
|3
|28800
|481.28898
|Eczacılık Fakültesi
|5
|SAY
|90
|3
|41900
|464.91135
|Edebiyat Fakültesi
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
|4
|DİL
|60
|2
|36600
|328.91023
|Arkeoloji
|4
|EA
|30
|1
|934000
|214.40704
|Arnavut Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|20
|1
|Boşnak Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|20
|1
|Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
|4
|DİL
|30
|1
|Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
|4
|DİL
|30
|1
|73000
|224.82660
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|4
|DİL
|60
|2
|15200
|401.79940
|Sanat Tarihi
|4
|SÖZ
|60
|2
|486000
|252.52407
|Tarih
|4
|SÖZ
|80
|2
|320000
|278.99819
|Tarih (İÖ)
|4
|SÖZ
|70
|2
|468000
|255.18469
|Türk Dili ve Edebiyatı
|4
|SÖZ
|80
|2
|211000
|300.91827
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|4
|SÖZ
|60
|2
|383000
|268.20559
|Türk Dili ve Edebiyatı (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli)
|4
|SÖZ
|10
|Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|4
|DİL
|50
|2
|37200
|327.00025
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|4
|SAY
|30
|1
|274000
|292.41212
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|4
|SAY
|40
|1
|89500
|410.65680
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|4
|DİL
|85
|3
|14200
|405.65586
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|24600
|381.06263
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|60
|2
|15300
|394.27697
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|4
|EA
|60
|2
|93800
|367.17560
|Sınıf Öğretmenliği
|4
|EA
|50
|2
|115000
|357.40480
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|57900
|353.74724
|Türkçe Öğretmenliği
|4
|SÖZ
|50
|2
|26100
|379.35959
|Fen Fakültesi
|Biyoloji
|4
|SAY
|20
|1
|381000
|260.05609
|Fizik
|4
|SAY
|20
|1
|460000
|243.12212
|Kimya
|4
|SAY
|30
|1
|363000
|264.66642
|Matematik
|4
|SAY
|60
|2
|339000
|271.07838
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|İletişim ve Tasarımı
|4
|SÖZ
|60
|2
|364000
|271.37197
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|4
|EA
|70
|2
|762000
|229.94831
|Ekonometri
|4
|EA
|40
|1
|805000
|225.95739
|İktisat
|4
|EA
|80
|2
|712000
|235.01077
|İşletme
|4
|EA
|80
|2
|667000
|239.94688
|İşletme (İÖ)
|4
|EA
|40
|1
|749000
|231.25741
|Maliye
|4
|EA
|60
|2
|549000
|254.56232
|Maliye (İÖ)
|4
|EA
|50
|2
|738000
|232.35721
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|4
|EA
|70
|2
|532000
|256.89264
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|735000
|232.65174
|Uluslararası İlişkiler
|4
|EA
|70
|2
|507000
|260.45996
|Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|4
|EA
|60
|2
|710000
|235.29145
|İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
|4
|SÖZ
|99
|3
|215000
|300.21290
|İlahiyat (M.T.O.K.)
|4
|SÖZ
|11
|...
|----
|Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
|4
|SAY
|30
|1
|...
|----
|Hemşirelik
|4
|SAY
|100
|3
|203000
|323.40716
|Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|4
|EA
|30
|1
|799000
|226.44564
|Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
|4
|EA
|2
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
|4
|SAY
|60
|2
|346000
|269.01333
|Gümrük İşletme
|4
|EA
|60
|2
|574000
|251.19498
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|4
|SÖZ
|40
|1
|...
|----
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|4
|EA
|40
|1
|836000
|223.26462
|Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
|4
|SAY
|40
|1
|...
|----
|Mimarlık
|4
|SAY
|110
|3
|167000
|344.63352
|Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli)
|4
|SAY
|10
|Peyzaj Mimarlığı
|4
|SAY
|70
|2
|442000
|246.57101
|Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
|4
|SAY
|95
|3
|102000
|397.23776
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|4
|SAY
|70
|2
|163000
|347.49438
|Genetik ve Biyomühendislik
|4
|SAY
|50
|2
|298000
|283.72516
|Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu)
|4
|SAY
|2
|...
|----
|Gıda Mühendisliği
|4
|SAY
|30
|1
|Makine Mühendisliği
|4
|SAY
|90
|3
|198000
|326.08300
|Makine Mühendisliği (İÖ)
|4
|SAY
|80
|2
|266000
|295.47105
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
|4
|SAY
|70
|2
|155000
|353.01308
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|4
|SAY
|80
|2
|214000
|317.80953
|Hemşirelik
|4
|SAY
|130
|4
|170000
|342.95519
|Odyoloji
|4
|SAY
|60
|2
|243000
|304.86815
|Sağlık Yönetimi
|4
|EA
|70
|2
|493000
|262.42254
|Sağlık Yönetimi (İÖ)
|4
|EA
|70
|2
|648000
|242.18867
|Tıp Fakültesi
|6
|SAY
|230
|6
|12500
|505.34466
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
|4
|EA
|70
|2
|754000
|230.75582
|Turizm İşletmeciliği
|4
|EA
|30
|1
|843000
|222.62575
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|4
|EA
|40
|1
|271000
|304.98899
|Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|4
|EA
|60
|2
|879000
|219.56362
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|4
|EA
|40
|1
|920000
|215.83704
|Program Adı
|Öğr. S.
|Puan T.
|2021 Kont.
|O.B. Kont.
|2020 Başarı S.
|2020 Taban P.
|Arda Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|60
|2
|837000
|258.14143
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|40
|1
|789000
|282.56817
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|1325000
|237.94130
|Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|1061000
|238.69816
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|812000
|260.49677
|Yağ Endüstrisi
|2
|TYT
|30
|1
|1666000
|193.42933
|Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|70
|2
|1085000
|236.68233
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|65
|2
|1386000
|213.68934
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
|2
|TYT
|65
|2
|1719000
|187.31463
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|65
|2
|1214000
|226.49987
|Dış Ticaret (İÖ)
|2
|TYT
|65
|2
|1716000
|203.41104
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|65
|2
|1281000
|221.43012
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|2
|TYT
|65
|2
|1625000
|196.70298
|Lojistik
|2
|TYT
|65
|2
|1186000
|228.64882
|Lojistik (İÖ)
|2
|TYT
|65
|2
|1497000
|205.73492
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|65
|2
|1582000
|222.35349
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|2
|TYT
|65
|2
|1634000
|196.05896
|Pazarlama
|2
|TYT
|50
|2
|1478000
|207.08514
|Sosyal Hizmetler
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|65
|2
|1370000
|214.84467
|Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|2
|TYT
|60
|2
|1554000
|201.78942
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|80
|2
|687000
|273.14941
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1161000
|252.81374
|Elektrik
|2
|TYT
|60
|2
|1426000
|230.88902
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|60
|2
|1288000
|220.96848
|Giyim Üretim Teknolojisi
|2
|TYT
|30
|1
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|70
|2
|1156000
|230.99661
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|50
|2
|1189000
|248.46192
|Makine
|2
|TYT
|60
|2
|1337000
|235.04439
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|TYT
|60
|2
|1308000
|219.42791
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1426000
|210.80817
|Uçak Teknolojisi
|2
|TYT
|50
|2
|422000
|308.54695
|Havsa Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|60
|2
|1530000
|203.40082
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|30
|1
|Lojistik
|2
|TYT
|40
|1
|Maliye
|2
|TYT
|65
|2
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|20
|1
|İpsala Meslek Yüksekokulu
|Adalet
|2
|TYT
|60
|2
|920000
|250.65029
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|35
|1
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|1583000
|199.77117
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|TYT
|40
|1
|934000
|249.42772
|Lojistik
|2
|TYT
|50
|2
|1721000
|186.90417
|Mekatronik
|2
|TYT
|40
|1
|1250000
|223.77931
|Keşan Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|65
|2
|935000
|249.32648
|Elektrik
|2
|TYT
|50
|2
|1682000
|210.28262
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|45
|2
|755000
|266.09557
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|35
|1
|1634000
|216.78023
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|35
|1
|1656000
|194.26116
|Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|50
|2
|579000
|285.89395
|Ameliyathane Hizmetleri
|2
|TYT
|50
|2
|566000
|287.52692
|Anestezi
|2
|TYT
|70
|2
|581000
|311.93678
|Elektronörofizyoloji
|2
|TYT
|40
|1
|866000
|274.30138
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|50
|2
|564000
|287.73000
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|75
|2
|529000
|317.77820
|Odyometri
|2
|TYT
|75
|2
|816000
|286.20159
|Ortopedik Protez ve Ortez
|2
|TYT
|70
|2
|657000
|276.53345
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|65
|2
|787000
|280.36844
|Radyoterapi
|2
|TYT
|60
|2
|592000
|284.26009
|Radyoterapi (KKTC Uyruklu)
|2
|TYT
|1
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|65
|2
|755000
|266.10228
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|475000
|300.15812
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|70
|2
|747000
|288.15751
|Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
|Geleneksel El Sanatları
|2
|TYT
|20
|1
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|55
|2
|1115000
|252.10898
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|2
|TYT
|30
|1
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|2
|TYT
|50
|2
|1491000
|206.16691
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|60
|2
|1482000
|225.64877
|Seramik ve Cam Tasarımı
|2
|TYT
|20
|1
|Tunca Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
|2
|TYT
|140
|4
|1559000
|222.78738
|Uzunköprü Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|30
|1
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|20
|1
|Maliye
|2
|TYT
|50
|2
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|40
|1
|...
|----
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|25
|1