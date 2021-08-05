Üniversite adayları için tercih maratonu başladı

Bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı. TYT'de 2, AYT'de sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türünde 1'er aday ve Dil'de 5 kişi tam puan aldı. TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Sınava katılanların yüzde 32'si ise 150 puanın altında kaldı. Barajı geçemeyen bu adaylar üniversiteye yerleşemeyecek. Sınava girip testi çözdüğü halde puan almayan adayların sayısı da yüksek. TYT'de 23 bin 682 kişi hiç puan alamadı. AYT'de ise Sayısal puan türünde 716 bin 638, Sözel'de 688 bin 854, Eşit Ağırlık puan türünde 403 bin 940, YDT'de ise 17 bin 113 öğrenci sıfır çekti. Yangın ve sel felaketiyle tercih sürelerinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayların 20 Ağustos 23:59'a kadar tercih yapılabileceklerini söyledi.

YANLIŞ TERCİHE DİKKAT

Sınav sonrası açtıkları tercih çadırında öğrencilere eğitmenler eşliğinde tercih ve meslek rehberliği yapan Eyüpsultan Gençlik Merkezi Rehber Öğretmeni Remziye Üzek, zorlu pandemi sürecinde sınava giren çok fazla adayın barajın altında kaldığını söyledi. Tercih süresinin uzatılmasıyla öğrencilerin acele etmeden tercih yapabileceklerini belirten Üzek, "Pandemi süreci öğrencileri çok sarstı, evde oturup ders çalışmakta zorlanıyorlardı. Baraj altında kalan çok fazla öğrenci var, baraj düşürülmeseydi bazı okulların kontenjanları da açık kalacaktı. Tercih döneminin sınav döneminden daha stresli geçiyor. Tercih dönemi başlamadan önceki senelerin kılavuzları zaten yayınlanmış oluyor, öğrencilerin bu kılavuzları incelemesi gerekiyor. Ayrıca istedikleri üniversiteleri ve istedikleri bölümü araştırmaları daha sağlıklı olur. Kafaları net olmalı, tercih sürecinde çok fazla dış ses olduğu için kafaları çok fazla karışıyor. Yanlış tercih yaptığı için 50 bin sıralamayla hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler olabiliyor" şeklinde konuştu.

AİLELER BASKI YAPMAMALI

Öğrencilere istedikleri bölüm olmadığında tercih yapmamalarını tavsiye eden Üzek, "İstemediği bir bölümü okuduğunda o kişinin iş hayatı da ona oranla daha sıkıntılı olacak. İstediği bölümü okuyup da iş bulamayan öğrenciler varken bu daha da zor. Ailelerin de burada büyük bir etkisi var. Baskı yapmamaları gerekiyor, öğrencilere mutlaka üniversiteye girmeleri için. O yüzden öğrencilerle empati kurmaları gerekiyor. Çocuklarını tanımaları ve ona göre yönlendirmeleri gerekiyor. Bu durum çocuklarda sınav kaygısı oluşturmaya başlıyor.

DAHA FAZLA DÜŞÜNME ŞANSIMIZ OLACAK

Bu yıl ikinci kez üniversite sınavına giren Cansu Çamurlu, "Puanımı beğenmediğim için tekrar sınava girdim. Bu sene istediğim bölümler geliyor. Sıralamam eşit ağırlıkta 204 bin. İktisat okuyup kendi büromu açmak ya da güzel bir şirkette çalışmak istiyorum. Tercih süresinin uzaması iyi oldu, daha fazla düşünme şansımız oldu. Baraj puanının düşmesi de barajı aşamayan arkadaşlarım için iyi oldu. Yüz yüze eğitim olmadığı için birçoğumuz sınava hazırlanırken zorlandık" dedi. Çocuğu tercih yapan velilerden biri ise pandemi sürecinde evde sınava hazırlanırken zorlandıklarını ifade etti ve şunları söyledi: "Tercih edeceğimiz bölümler kafamızda oluşmuştu zaten. Çocuğumuza destek olmaya çalışıyoruz ve öncelikle rahat iş bulabileceği bir meslek seçmesini tavsiye ediyoruz."

BARAJIN DÜŞMESİ İYİ OLDU

İstediği puanı alamayınca bu yıl tekrar sınava giren Halil Ayazma ise, "Aslında hedefim polislikti taban puanım yetmediği için başvuramadım. Ben de kendime yakın bölümleri tercih etmeye karar verdim. Pandemi döneminde sınava hazırlanmak zordu. Pandeminin başlarında evden çalışmak zorunda kaldık. Evleri kalabalık olanlar da ders çalışmakta sıkıntı yaşadı. Sözel puanımın sıralaması iyi, sözel bir bölüm ya da beden eğitimi öğretmenliğini tercih edebilirim. Tabi ki barajı geçemeyen çok öğrenci oluyor. Baraj puanının düşürülmesi bizim için iyi oldu. En azından birçok arkadaşımızın tercih yapabilme imkânı oldu. Tercih süresinin uzatılması da iyi oldu. Normal de 13 Ağustos'ta bitecekti ama 1 hafta daha uzadı. Bu süreçte ben de iyice düşünüp kararımı vereceğim" dedi.

TERCİH MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezleri Birim Yetkilisi Furkan Gürsoy: "Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezleri olarak tüm lise grubu öğrencilerimizin her daim yanında yer alıyoruz. Gençlik Merkezlerimizde eğitim dönemi içinde akademik ders desteği yanında sosyal, kültürel, sanatsal aktivitelerle de gençlerimize destek oluyoruz. Sınav sonrasında açtığımız tercih çadırında; Alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde tercih rehberliği ve meslek rehberliği ile spor-besyo alanında da gençlerimizin kafasındaki soruları yanıtlıyor, hayallerine ulaşmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ücretsiz şekilde sunulan bu hizmetten faydalanmak üzere herkesi tercih çadırımıza davet ediyoruz."