Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "üzüm üzüme baka baka kararır" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "üzüm üzüme baka baka kararır atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "üzüm üzüme baka baka kararır" atasözünün anlamı; "her zaman bir arada bulunan kimseler birbirlerine huy aşılarlar" şeklindedir. Bu atasözüne göre, birlikte çok fazla vakit geçiren eşler, arkadaşlar, aile bireyleri birbirine benzer. Birbirinin olumlu ve olumsuz yönlerinden etkilenirler. Böylece bu kişilerin hayata bakış açıları, davranışları ve olaylara verdikleri reaksiyonlar benzerlik gösterir.

ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR NE DEMEK?

İnsan, aynı ortamda bulunduğu, hayat yolunu birlikte yürüdüğü kişilerle etkileşim halindedir. Kötü insanla arkadaş olan kötü, iyi insanla arkadaş olan iyi huylar edinir. İki kişinin bir olaya aynı tepkileri vermesi, benzer kelimeleri ve mimikleri kullanması, olaylara ve hayata bakış açılarının benzemesi durumunda "üzüm üzüme baka baka kararır" atasözü kullanılır. Bu ifade hem iyi hem de kötü benzerlikler için kullanılır.

ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR BENZERİ ATASÖZLERİ

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

Benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur.

İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.

İtle yatan bitle kalkar.

Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan…

Körle yatan şaşı kalkar.

Topalla gezen, aksamak öğrenir.

ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA KARARIR ÖRNEKLERİ

Esra'nın ağzından düşürmediği şarkıyı, Ezgi de devamlı söylemeye başladı, ne de olsa üzüm üzüme baka baka kararır.

Üzüm üzüme baka baka kararırmış, Yusuf'un yanında dura dura Onur da yaramazlık yapmaya başladı.