Yalnız Taş Duvar Olmaz Atasözünün Anlamı Nedir? TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Örnekler

Büyükler yıllar boyu edindikleri deneyimlerden hareketle, küçüklere nasihat vermek ve yol göstermek maksadıyla atasözlerini kullanır. Toplumun ortak hafızasında oluşan ve geleceğe taşınan atasözleri arasında "yalnız taş duvar olmaz" atasözü de yer buluyor. Bu söz, "yalnız taş duvar olmaz atasözünün anlamı nedir" sorusuyla inceleniyor. Atasözleri ve deyimlerin anlamlarını inceleyenler, bu atasözünün anlamını da TDK açıklaması ve cümle içinde örnekler ile inceliyor. İşte bu atasözü hakkında merak edilenler.

YALNIZ TAŞ DUVAR OLMAZ TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "yalnız taş duvar olmaz" atasözünün açıklaması; "Bir tek taşla duvar örülemez, onun gibi, insan tek başına bir işi başaramaz" şeklindedir. İnsanlar bir arada yaşamaya, yardımlaşmaya ve sosyalleşmeye muhtaç varlıklardır. Bu durumu ifade etmek üzere kullanılan bu atasözü; kişinin hayatta ya da bir işte yalnız olmasının insan fıtratına ters olduğunu anlatmak için kullanılır. İnsanlar hem tek başına yaşayamaz hem de pek çok işi tek başına tamamlayamaz. Bir işin vaktinde ve eksiksiz olarak tamamlanması, insanların bir arada çalışmasıyla gerçekleşir. Önemli işlerin üstesinden gelebilmek ve başarabilmek için, mutlaka işbirliği yapılması gerekir.

YALNIZ TAŞ DUVAR OLMAZ NE DEMEK?

Bir taş tek başına bir duvarı oluşturmaz, taş olarak kalmaya devam eder. Onun duvar olabilmesi için başka taşlara ihtiyacı vardır. Ancak birden fazla taş bir araya gelerek bir duvarı oluşturabilir. İnsanlar da tıpkı bu örnekte olduğu gibi bir araya geldiklerinde büyük şeyler oluşturabilir. Yalnız taş duvar olmaz ifadesi bu durumu izah etmektedir. Bu atasözü bazen bir işin gerçekleştirilmesi için, bazen de bekar birini evliliğe ısındırmak için kullanılmaktadır.

YALNIZ TAŞ DUVAR OLMAZ BENZERİ ATASÖZLERİ

Yalnız öküz, çifte (boyunduruğa) koşulmaz.

Ağaç yaprağıyla gürler (güzeldir).

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Yalnız kalanı kurt yer.

YALNIZ TAŞ DUVAR OLMAZ ÖRNEKLERİ

Maçı kazanmak için takımla oynamalısın çünkü yalnız taş duvar olmaz.

Karıncalar birleşip bütün şekeri taşıdı. Ne de olsa yalnız taştan duvar olmaz.