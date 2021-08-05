Milyonlarca aday için üniversite tercih maratonu bugün başlıyor. Daha önce 13 Ağustos'a kadar olan tercih süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kararıyla 20 Ağustos'a uzatıldı. Yani adayların en sağlıklı kararı verebilmesi için 15 gün süreleri var. Toplam 24 tercih yapılabilecek. Tercihler puana göre değil, mutlaka başarı sıralamasına göre yapılmalı.
Bu yılki tercih maratonu geçmiş yıllardan biraz daha farklı olacak. Çünkü 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (
YKS) oldukça zor sorulardan oluşmuş, bu nedenle 800 bine yakın aday baraj altında kalmıştı. Öte yandan adayların netleri düşük gelmiş ancak sıralamaları geçen yıla göre yükselmişti. Örneğin SAYISAL (SAY) puan türünde 2020'de 347 puan alan bir aday 162 bininci olurken 2021'de aynı puanı alan 94 bininci sıraya yükseldi. EŞİT AĞIRLIK (EA) 2020'de 222 puan alan bir aday 457 bininci olurken, 2021'de 260 bininci oldu.
DURUMU LEHİNİZE ÇEVİRİN
Bu yıl 180 puan barajını geçen aday sayısı az olsa da barajı geçenlerin sıralamaları çok daha yüksek. Peki bu durum tercihleri nasıl etkileyecek? Listenizi oluştururken nelere dikkat etmelisiniz? Öğrenciler tercih yapacak aday sayısındaki azlığı lehlerine kullanabilirler.
Adaylar her puan türünde çok üst sıralamalardan başlayan bir Tercih listesi oluşturabilir.
Örneğin 100 bininci bir aday 20-30 binlerden listesini oluşturmaya başlayabilir ve 200 binlerin altına kadar inebilir. Yani tercihlerde yelpazeyi geniş tutmak gerekiyor.
Uzmanlar "Özellikle bazı vakıf üniversitelerinin yüzde 50 burslu programlarının kontenjanlarında boşluklar kalabileceğini de düşündüğümüzde adaylar geniş ve alternatifli bir liste yaparak bu durumdan yararlanabilirler" diyor.
ÖNCELİK İSTEK SIRASI
Ayrıca şu konulara da mutlaka dikkat edilmeli:
Açıkta kalma korkusuyla istemediğiniz bir bölümü kesinlikle listenize eklemeyin.
Tercihler istek sırasına göre yapılmalı. Örneğin aday 18 binden alan bir bölümü daha çok istiyorsa 14 binden alan bir bölümün üzerine yazabilir.
Programların son iki yılının kontenjanlarına da dikkat edilmeli. Örneğin 2020'de 100 kontenjanı olan bir bölüm 2021'de 80 kontenjana düştüyse buranın başarı sırasının yükseleceği yorumu yapılabilir.
Yükseköğretim programlarının özel koşullarını çok dikkatli okuyun.
Yeni açılan programları da gözden kaçırmayın. Bu programlar YKS Kılavuzu
'nda (...) olarak belirtiliyor. Bu programları da istek sıranıza göre listenize ekleyebilirsiniz.