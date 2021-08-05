ÖSYM YKS tercihleri için son gün ne zaman? Üniversite tercih tarihleri 2021: YKS tercihleri ne zaman başlıyor, uzatıldı mı?

ÖSYM tarafından organize edilen YKS tercihleri başlıyor! Milyonlarca öğrenci aldıkları taban puanlarına göre tercih listesini oluşturacak. Tarihleri kaçırmak istemeyenler ise üniversite tercihlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini sorguluyor. ÖSYM tarafından açıklanan tarihler doğrultusunda gerçekleşecek olan tercih işlemleri sonrası vatandaşlar kendi puanlarına uygun olarak yerleştirilecekleri okullarda eğitimlerine başlayabilecek. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor, uzatıldı mı? 2021 ÖSYM YKS tercihleri için son gün ne zaman? İşte son bilgiler…
YKS'de ter döken bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci, üniversite tercihleri için heyecanlı geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, 'üniversite tercihleri ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…
YKS tercih tarihleri belli olurken süresi de uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 2021 YKS tercihleri için tarihleri uzatma kararı aldıklarını duyurdu. YKS kapsamında üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.
2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.