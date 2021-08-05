ÖSYM YKS tercihleri için son gün ne zaman? Üniversite tercih tarihleri 2021: YKS tercihleri ne zaman başlıyor, uzatıldı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS'de ter döken bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci, üniversite tercihleri için heyecanlı geri sayıma başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte, 'üniversite tercihleri ne zaman başlayacak' sorusu da yanıt bulmuş oldu. Tercihlerin başlayacağı ve biteceği tarihler ise ÖSYM takvimi üzerinden bildirilmişti…

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

YKS tercih tarihleri belli olurken süresi de uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'de meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 2021 YKS tercihleri için tarihleri uzatma kararı aldıklarını duyurdu. YKS kapsamında üniversite tercihleri 5-20 Ağustos tarihlerinde alınacak.

YKS TERCİH KILAVUZU

2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.

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