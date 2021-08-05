YKS Üniversite taban puanları 2021: YKS kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık önlisans – lisans üniversite taban puanları, kontenjan ve sıralamaları!

Üniversite taban puanları bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce adayın gündemindeki yerini aldı. YKS tercih maratonunda doğru şekilde tercihlerini tamamlamak isteyen adaylar bugün de okulların puanlarını inceliyor. Bu noktada 2 yıllık ve 4 yıllık önlisans – lisans bölümleri ile üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları listesi gündemdeki yerini aldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi geçtiğimiz günlerde YKS kılavuzu yayınlamış ve detayları adayların bilgisine sunmuştu. İşte 2021 YKS Üniversite taban ve tavan puanları…