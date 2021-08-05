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Giriş Tarihi: 5.8.2021 09:36 Son Güncelleme: 5.8.2021 09:37

Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları - 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları - 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteli olmaya hazırlanan yüz binlerce aday üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, yüzdelik dilimleri, sıralamaları ve kontenjanları için araştırma yapıyor. Bu kapsamda Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları da araştırılıyor. 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor. İşte Yozgat Bozok Üniversitesi sıralama ve puanları!

İki milyonun üzerinde öğrencinin girdiği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bugün açıklandı. Sınav sonuçlarına erişen adaylar, başvuru yapacakları üniversiteler hakkında araştırmaya koyuldu. Üniversite taban puanları araştırmalarında Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması da gündeme geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama bilgileri haberimizde.

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik 4 SAY 60 2 ... ----
İş Sağlığı ve Güvenliği 4 SAY 30 1 631000 218.44735
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi 5 SAY 40 1 ... ----
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 SAY 20 1
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 SAY 50 2 104000 395.62855
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 4 DİL 60 2 19200 387.56691
Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZ 60 2 30100 374.99053
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 EA 60 2 138000 347.77134
Sınıf Öğretmenliği 4 EA 50 2 140000 347.10711
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 SÖZ 40 1 78200 342.92073
Türkçe Öğretmenliği 4 SÖZ 50 2 35300 369.94082
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 4 DİL 70 2 36700 328.44943
Matematik 4 SAY 25 1 388000 258.39103
Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 SAY 30 1 457000 243.75041
Sanat Tarihi 4 SÖZ 60 2 817000 200.87992
Sosyoloji 4 EA 70 2 955000 211.66419
Tarih 4 SÖZ 80 2 592000 237.90222
Tarih (İÖ) 4 SÖZ 60 2
Türk Dili ve Edebiyatı 4 SÖZ 80 2 431000 260.63422
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 SÖZ 60 2 669000 228.00560
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 4 EA 20 1 963000 210.39511
İşletme 4 EA 20 1 969000 209.31155
Maliye 4 EA 40 1 898000 217.91773
Sağlık Yönetimi 4 EA 60 2 722000 233.98334
Sağlık Yönetimi (İÖ) 4 EA 60 2 858000 221.39878
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 EA 60 2 916000 216.27753
Uluslararası İlişkiler 4 EA 30 1 960000 211.01979
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 4 SÖZ 117 3 210000 301.28806
İlahiyat (İÖ) 4 SÖZ 108 3 314000 280.12052
İlahiyat (M.T.O.K.) 4 SÖZ 13 ... ----
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) 4 SÖZ 12 ... ----
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 4 SÖZ 60 2 654000 229.80621
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 SÖZ 60 2 585000 238.92844
Radyo, Televizyon ve Sinema 4 SÖZ 80 2 647000 230.73319
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 4 SAY 70 2 267000 295.19018
İnşaat Mühendisliği 4 SAY 20 1
Mimarlık 4 SAY 60 2
Şehir ve Bölge Planlama 4 SAY 70 2 605000 221.61604
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi 4 EA 80 2 263000 307.22612
Ebelik 4 SAY 70 2 234000 308.75918
Hemşirelik 4 SAY 100 3 196000 327.38289
Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 SAY 65 2 294000 285.21023
Tıp Fakültesi 6 SAY 110 3 21000 492.07086
Veteriner Fakültesi 5 SAY 60 2 144000 361.04356
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 4 SAY 20 1 520000 232.76539
Bitki Koruma 4 SAY 30 1 435000 248.03842
Tarım Ekonomisi 4 EA 30 1 608000 246.89521

Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları

Program Adı Öğr. S. Puan T. 2021 Kont. O.B. Kont. 2020 Başarı S. 2020 Taban P.
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 1151000 231.40086
Elektrik 2 TYT 35 1
Grafik Tasarımı 2 TYT 30 1 ... ----
Makine 2 TYT 30 1 1729000 184.66262
Mimari Restorasyon 2 TYT 20 1
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 50 2 1718000 205.71957
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 ... ----
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 30 1
Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1 1684000 191.76428
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 50 2 1121000 233.77495
Mimari Restorasyon 2 TYT 20 1
Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 30 1 1481000 206.86387
Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 2 TYT 40 1 1463000 233.28377
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 30 1 ... ----
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 40 1 1148000 252.73325
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT 30 1
Yaşlı Bakımı 2 TYT 50 2 1237000 224.77703
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi 2 TYT 80 2 660000 304.44169
Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 959000 247.33159
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 1487000 227.79656
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 ... ----
İlk ve Acil Yardım 2 TYT 50 2 389000 314.30541
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 75 2 1312000 219.15399
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 60 2 1615000 197.43659
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 50 2 757000 265.86580
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 40 1 949000 248.13937
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 100 3 ... ----
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 30 1 694000 298.32984
Yaşlı Bakımı 2 TYT 50 2 1484000 230.26432
Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 TYT 50 2 1326000 218.09380
Sorgun Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 45 2 1691000 208.81043
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 30 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 20 1
Optisyenlik 2 TYT 60 2 909000 251.64312
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 1742000 174.01652
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 40 1 1544000 202.47110
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
Şefaatli Meslek Yüksekokulu
Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT 20 1
Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 40 1 1142000 232.06703
Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 40 1
Tapu ve Kadastro 2 TYT 40 1 1035000 240.82460
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet 2 TYT 80 2 1023000 241.85064
Adalet (İÖ) 2 TYT 70 2 1223000 225.77973
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 TYT 80 2 838000 258.04269
Sosyal Güvenlik 2 TYT 60 2 1575000 200.29315
Sosyal Güvenlik (İÖ) 2 TYT 40 1
Yozgat Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 2 TYT 50 2 ... ----
Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 30 1 ... ----
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT 45 2 ... ----
Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 ... ----
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 40 1 ... ----
Elektrik 2 TYT 50 2 ... ----
Elektronik Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
Grafik Tasarımı 2 TYT 40 1 ... ----
İç Mekan Tasarımı 2 TYT 30 1 ... ----
İnşaat Teknolojisi 2 TYT 40 1 ... ----
İşletme Yönetimi 2 TYT 30 1 ... ----
Makine 2 TYT 40 1 ... ----
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 30 1 ... ----
Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 30 1 ... ----
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 50 2 ... ----
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 30 1 ... ----
Tarım Makineleri 2 TYT 20 1 ... ----
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Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları - 2021 Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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