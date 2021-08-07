Bugün KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınavı kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Bu hafta sonu adaylar KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlıyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken "2021 KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. İlk oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında gerçekleştirilecek. Öte yandan ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; binalara girişler 10.00 itibarıyla kapanacak. Peki, Bugün ve yarın KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar…
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip LisesiMeslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45
KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SINAVI GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2. Oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ve 3. Oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.