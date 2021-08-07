Bugün KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2021 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınavı kaç dakika sürecek? İşte Sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

Bu hafta sonu adaylar KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlıyor. Sabah saatlerinden itibaren binlerce aday konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken "2021 KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. İlk oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında gerçekleştirilecek. Öte yandan ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; binalara girişler 10.00 itibarıyla kapanacak. Peki, Bugün ve yarın KPSS sınavı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte tüm detaylar…