Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, sınav belgesi yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:59 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:00

YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, sınav belgesi yayınlandı mı?

YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, sınav belgesi yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. 2021 yılının ilk sınavını kaçıranlar ya da yeterli puan alamayanlar temmuz ayında sınav için başvurularını tamamladı. Sınav tarihi için geri sayım başlarken adaylar 2021 YÖKDİL ne zaman düzenlenecek, ertelendi mi diye araştırıyor. YÖKDİL sınav tarihi, saati ve sınav yerleri bilgisi haberimizde.

Koronavirüs vaka sayılarının artışı nedeniyle tedirgin olan adaylar YÖKDİL ertelendi mi, ertelenecek mi gibi sorulara yanıt arıyor. Sınavın ertelenmesine ilişkin bir karar alınmazken, 2021-YÖKDİL/2 sınav tarihi ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Bunun üzerine adaylar 2021 YÖKDİL ne zaman düzenlenecek sorusunun yanıtı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurularını takip ediyor. İşte YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu sorusunun yanıtı ile sınav tarihleri.

2021 YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.

YÖKDİL NE KADAR GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir. 2021 yılında YÖKDİL'e giren adaylar bu sınav puanını 2026 yılına kadar kullanabilir.

YÖKDİL YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

YÖKDİL sınavı yılda 2 veya 3 defa yapılmaktadır. 2021 yılında ilki Şubat ayında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ikincisi 29 Ağustos'ta düzenlenecek.

YÖKDİL HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?

YÖKDİL sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olmak üzere dört dilde gerçekleştirilmektedir. Sınav, İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılmaktadır. Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 adet soru sorulacak ve 180 dakika (3 saat) sınav süresi verilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, sınav belgesi yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA