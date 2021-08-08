YÖKDİL ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, sınav belgesi yayınlandı mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artışı nedeniyle tedirgin olan adaylar YÖKDİL ertelendi mi, ertelenecek mi gibi sorulara yanıt arıyor. Sınavın ertelenmesine ilişkin bir karar alınmazken, 2021-YÖKDİL/2 sınav tarihi ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Bunun üzerine adaylar 2021 YÖKDİL ne zaman düzenlenecek sorusunun yanıtı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin duyurularını takip ediyor. İşte YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu sorusunun yanıtı ile sınav tarihleri.

2021 YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.