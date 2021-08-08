Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mi, yüz yüze mi olacak diye merak eden açıköğretim öğrencileri, YÖK tarafından yapılan "yüz yüze sınav" önerisinin akıbetini merak ediyor. Bunun yanı sıra, eylül ayında yapılması planlanan Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak sorusu da gündeme geliyor. Mezuniyet için yaz okulu sınavını bekleyen öğrenciler, AÖF mezuniyet şartları neler sorusuna da yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son açıklamalar.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.