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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:01 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:01

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı, yüz yüze mi yapılacak? Açıköğretim AÖF mezuniyet şartları neler?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı, yüz yüze mi yapılacak? Açıköğretim AÖF mezuniyet şartları neler?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ve kayıt tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sürece ilişkin duyuruları yakından takip eden binlerce öğrenci, AÖF mezuniyet şartları neler diye merak ediyor. Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanı sıra, YÖK’ün yüz yüze sınav önerisi neticesinde yaz okulu sınavları online mi, yüz yüze mi yapılacak sorusu gündeme geliyor. İşte Anadolu Üniversitesi’nin konuyla ilgili son açıklamaları.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mi, yüz yüze mi olacak diye merak eden açıköğretim öğrencileri, YÖK tarafından yapılan "yüz yüze sınav" önerisinin akıbetini merak ediyor. Bunun yanı sıra, eylül ayında yapılması planlanan Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak sorusu da gündeme geliyor. Mezuniyet için yaz okulu sınavını bekleyen öğrenciler, AÖF mezuniyet şartları neler sorusuna da yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son açıklamalar.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.

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AÖF 2021 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. En fazla 5 ders seçimi yapan adaylar sınavları gündemlerine aldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada yaz okulu sınavlarının 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapılmasının planlandığı ifade edildi.

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI

240 ECTS Kredisi Tüm zorunlu dersleri, mesleki seçmeli dersleri, zorunlu/seçimli dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olmak. 2.0 Genel Ortalama mezuniyet için gereklidir.

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı

12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

16-17-18 Ocak 2021

23-24-25 Ocak 2021

Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı

10-11-12 Nisan 2021

17-18-19 Nisan 2021

Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı

29-30-31 Mayıs 2021

05-06-07 Haziran 2021

Yaz Okulu Sınavı

04 Eylül 2021

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve online mı, yüz yüze mi yapılacak? Açıköğretim AÖF mezuniyet şartları neler?
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