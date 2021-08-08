Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu online mi, yüz yüze mi olacak diye merak eden açıköğretim öğrencileri, YÖK tarafından yapılan "yüz yüze sınav" önerisinin akıbetini merak ediyor. Bunun yanı sıra, eylül ayında yapılması planlanan Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak sorusu da gündeme geliyor. Mezuniyet için yaz okulu sınavını bekleyen öğrenciler, AÖF mezuniyet şartları neler sorusuna da yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son açıklamalar.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.
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AÖF 2021 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?
Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. En fazla 5 ders seçimi yapan adaylar sınavları gündemlerine aldı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada yaz okulu sınavlarının 4 Eylül tarihinde yüz yüze yapılmasının planlandığı ifade edildi.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
240 ECTS Kredisi Tüm zorunlu dersleri, mesleki seçmeli dersleri, zorunlu/seçimli dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olmak. 2.0 Genel Ortalama mezuniyet için gereklidir.
SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
12-13-14 Aralık 2020
19-20-21 Aralık 2020
Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
16-17-18 Ocak 2021
23-24-25 Ocak 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı
10-11-12 Nisan 2021
17-18-19 Nisan 2021
Bahar Dönemi Çevrim İçi (Online) Dönem Sonu Sınavı
29-30-31 Mayıs 2021
05-06-07 Haziran 2021
Yaz Okulu Sınavı
04 Eylül 2021