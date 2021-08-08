Meslek yüksekokullarından ve açıköğretim bünyesinde ön lisans programlarından mezun olan binlerce aday, lisans mezunu olabilmek için Temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için Ağustos ayı işaret edilmişti. Belirtilen tarih yaklaşırken adaylar DGS sonuçları açıklandı mı diye araştırmaya koyuldu. Bir yıl geçerli olacak sınav sonuçları, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularıyla araştırılıyor. İşte DGS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.