Meslek yüksekokullarından ve açıköğretim bünyesinde ön lisans programlarından mezun olan binlerce aday, lisans mezunu olabilmek için Temmuz ayında Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için Ağustos ayı işaret edilmişti. Belirtilen tarih yaklaşırken adaylar DGS sonuçları açıklandı mı diye araştırmaya koyuldu. Bir yıl geçerli olacak sınav sonuçları, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularıyla araştırılıyor. İşte DGS sonuç tarihi ve sonuç görüntüleme ekranı.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.
DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen merkezi sınavların bir kısmı sınav takviminde belirtilen tarihten erken duyuruluyor. Değerlendirme sürecinin planlanandan erken tamamlanması halinde DGS sonuçları da 13 Ağustos'tan önce açıklanabilir. Sınav sonuçları açıklandığında söz konusu duyuru ve DGS sınav sonucu görüntüleme ekranı sabah.com.tr'de yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
ÖSYM DGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ