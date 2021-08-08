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Giriş Tarihi: 8.8.2021 16:12

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları bekleniyor. Adaylar, bir yandan da DGS tercihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Bilindiği üzere, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerde kullanılacak puan da netlik kazanacak. DGS tercihleri yapılırken yararlanılacak kontenjan bilgileri ise DGS tercih kılavuzu ile paylaşılacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2021 DGS tercihi ile ilgili detayar

On binlerce aday, ÖSYM'den gelecek olan 2021 DGS sonuçları ile ilgili açıklamaya kilitlendi. Zira, 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından ise DGS tercihleri alınmaya başlanacak. Bu yönde, DGS tercihleri ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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