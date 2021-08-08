DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

On binlerce aday, ÖSYM'den gelecek olan 2021 DGS sonuçları ile ilgili açıklamaya kilitlendi. Zira, 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından ise DGS tercihleri alınmaya başlanacak. Bu yönde, DGS tercihleri ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar