DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

On binlerce aday, ÖSYM'den gelecek olan 2021 DGS sonuçları ile ilgili açıklamaya kilitlendi. Zira, 11 Temmuz tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından ise DGS tercihleri alınmaya başlanacak. Bu yönde, DGS tercihleri ne zaman başlayacak konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.