İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Her yıl düzenlenen bursluluk sınavı sonucunda sınavı kazanan adaylar, şartları da tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatları, okul müdürlüklerince onaylanıyor.

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021'de saat 10.00'da yapılacak. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021'de açıklanacak. Bursluluk sınavı başvuruları 8-26 Şubat 2021'de alınmıştı.