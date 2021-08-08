İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İOKBS bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Her yıl düzenlenen bursluluk sınavı sonucunda sınavı kazanan adaylar, şartları da tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanıyor. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatları, okul müdürlüklerince onaylanıyor.
2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021'de saat 10.00'da yapılacak. Bursluluk sınavı sonuçları ise 28 Eylül 2021'de açıklanacak. Bursluluk sınavı başvuruları 8-26 Şubat 2021'de alınmıştı.
BURSLULUK SINAVI YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Sınav, 5 Eylül 2021 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
2021 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Öğrenci bursları, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ayın başından itibaren ödenir. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs miktarının 2021 yılının ilk altı ayı 340 TL, ikinci 6 ayında 370 TL civarındadır. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay yapılmaktadır. Genel anlamda ödemeler yaklaşık 10 gün gecikmeli olabiliyor.