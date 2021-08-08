KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2021 KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi oturumları bugün gerçekleşirken sınava ilişkin soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar oturumların sona ermesiyle beraber gerek puan hesaplaması yapmak gerekse soruları yeniden incelemek üzere cevap anahtarı ve kitapçığı açıklamasını bekleyişe geçti. Bu noktada ise "KPSS Alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde kitapçıkları erişime açması bekleniyor. Peki, KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…