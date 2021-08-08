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Giriş Tarihi: 8.8.2021 11:31 Son Güncelleme: 8.8.2021 11:31

KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2021 KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2021 KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan KPSS sınavı soruları ve cevapları, oturumların sona ermesiyle beraber adayların gündemine geliyor. Vatandaşlar cevap anahtarı ve kitapçığı ile beraber alacakları puanları aşağı yukarı hesaplayabilme fırsatı yakalıyor. Bu noktada ise “KPSS Alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM genellikle 1-2 gün içerisinde soruları adaylarla paylaşıyor. İşte 2021 KPSS sınavı soru ve cevapları…

ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi oturumları bugün gerçekleşirken sınava ilişkin soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar oturumların sona ermesiyle beraber gerek puan hesaplaması yapmak gerekse soruları yeniden incelemek üzere cevap anahtarı ve kitapçığı açıklamasını bekleyişe geçti. Bu noktada ise "KPSS Alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde kitapçıkları erişime açması bekleniyor. Peki, KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM genel olarak düzenlediği sınavlara ilişkin kitapçıkları 1-2 gün içerisinde resmi sitesi üzerinden erişime açıyor. Bu kapsamda sınava ait kitapçıkların Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2021 KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
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