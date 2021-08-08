KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları cevap anahtarı kitapçığı görüntüleme ekranı | ÖSYM 2021 KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

ÖSYM ile KPSS Alan Bilgisi oturumları bugün gerçekleşirken sınava ilişkin soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Sınava katılım sağlayan adaylar oturumların sona ermesiyle beraber gerek puan hesaplaması yapmak gerekse soruları yeniden incelemek üzere cevap anahtarı ve kitapçığı açıklamasını bekleyişe geçti. Bu noktada ise "KPSS Alan bilgisi sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı, soru kitapçığı ile cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde kitapçıkları erişime açması bekleniyor. Peki, KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…
ÖSYM genel olarak düzenlediği sınavlara ilişkin kitapçıkları 1-2 gün içerisinde resmi sitesi üzerinden erişime açıyor. Bu kapsamda sınava ait kitapçıkların Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor.
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KPSS 2021 sonuçları, 16 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.