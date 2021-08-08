Kamu Personeli Seçme Sınavı için ilk iki oturum 7 Ağustos Cumartesi günü tamamlandı. Alan Bilgisi sınavları 3.oturum ise 8 Ağustos Pazar günü İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında düzenlenecek. Hal böyle olunca; "KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3.oturum saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte 2021 KPSS Alan Bilgisi sınav saatleri
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip LisesiMeslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45
KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SINAVI GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2. Oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ve 3. Oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.
Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.