KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SINAVI GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2. Oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ve 3. Oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 7 Ağustos'taki 1. Oturum için saat 10.00, 2. Oturum için 14.30 ve 8 Ağustos'taki 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.