KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM ile 2021 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı. Böylelikle, KPSS A Gruvu ve Öğremenlik Alan Bilgisi sınavları tamamlandı. Adaylar, sınavın ardından 2021 KPSS soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlenmişti. Yapılan duyuruya göre, KPSS soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS soru ve cevap anahtarı ile adaylar sınav puanı hakkında ön tahminde bulunabilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte son gelişmeler...