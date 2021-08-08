KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM ile 2021 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı. Böylelikle, KPSS A Gruvu ve Öğremenlik Alan Bilgisi sınavları tamamlandı. Adaylar, sınavın ardından 2021 KPSS soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlenmişti. Yapılan duyuruya göre, KPSS soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS soru ve cevap anahtarı ile adaylar sınav puanı hakkında ön tahminde bulunabilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte son gelişmeler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.
Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.
ÖSYM, sınavda Kovid-19 salgınına karşı gerekli önlemleri aldı.
KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.