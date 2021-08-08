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Haberler Eğitim Haberleri KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM ile 2021 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:26 Son Güncelleme: 8.8.2021 15:26

KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM ile 2021 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM ile 2021 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavları bugün tamamlandı. Adaylar, dün gerçekleşen 1. ve 2. oturumun ardından bugünkü 3. oturuma da katılım gösterdi. Bu noktada, KPSS soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere, KPSS soru ve cevap anahtarı ile adaylar sınav puanına yönelik ön tahminde bulunabilecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 KPSS soruları ve cevapları yayınlandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? Detaylar haberimizde.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı. Böylelikle, KPSS A Gruvu ve Öğremenlik Alan Bilgisi sınavları tamamlandı. Adaylar, sınavın ardından 2021 KPSS soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlenmişti. Yapılan duyuruya göre, KPSS soru ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS soru ve cevap anahtarı ile adaylar sınav puanı hakkında ön tahminde bulunabilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte son gelişmeler...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI'NIN ÜÇÜNCÜ OTURUMU YAPILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumunda adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 160 dakika verildi.

ÖSYM, sınavda Kovid-19 salgınına karşı gerekli önlemleri aldı.

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.

KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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KPSS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM ile 2021 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları nasıl görüntülenir?
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