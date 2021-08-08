Polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları 2021: Polislik PMYO için kaç puan yapmak gerekir? Polis olmak için kaç net gerekiyor?

PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen öğrenciler Polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını merak ediyor. Polislik kaç puan sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvurusu için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? İşte, merak edilen PMYO polislik başvurusu detayları...

PMYO BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Polislik başvuru tarihleri ve PMYO taban puanları bilgileri yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. " ifadesi kullanıldı. Adaylar, 2021 polislik başvurularını 13-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.