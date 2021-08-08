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Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:45 Son Güncelleme: 8.8.2021 15:45

YKS baraj puanı düştü mü, değişti mi? ÖSYM 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü ve baraj neti kaç oldu?

YKS baraj puanı düştü mü, değişti mi? ÖSYM 2021 YKS’de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü ve baraj neti kaç oldu?

Üniversite tercihi yapmaya hazırlanan öğrencilerin gündeminde, “YKS baraj puanı düştü mü, değişti mi?” gibi sorular yer alıyor. Üniversiteye girme şansını arttıran bu gelişmenin ardından yüz binlerce öğrenci 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, kaç puan ve kaç net oldu diye araştırma yapıyor. Barajı aşan kişi sayısının geçen yıla göre düşük olması dolayısıyla puanlarla birlikte sıralamalar da değişti. İşte 2021 YKS, AYT ve TYT baraj puanı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenmişti. Sınava giren 2 milyonun üzerindeki adaydan yüzde 32'si barajın altında kaldı. Bu nedenle pek çok üniversite adayı YKS barajı düşürüldü mü, değişti mi diye araştırmaya koyuldu. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü, kaç oldu diye merak ederken; barajı geçemeyen aday sayısı göz önünde bulundurularak baraj puanı düşürüldü. İşte konuyla ilgili son açıklamalar ve güncel 2021 YKS, AYT, TYT baraj puanı.

AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.

TYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

TYT baraj puan 150 oldu. 150 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 150 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

YKS 2021 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

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YKS baraj puanı düştü mü, değişti mi? ÖSYM 2021 YKS'de TYT ve AYT baraj puanı düştü mü ve baraj neti kaç oldu?
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