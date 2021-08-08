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Giriş Tarihi: 8.8.2021 13:45 Son Güncelleme: 8.8.2021 13:46

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

5 Ağustos itibarı ile başlayan 2021 YKS tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden tercihlerini bildiriyor. Üniversite tercihlerini yapan adaylar ise YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bilindiği gibi, YKS yerleştirme sonuçları ile adayların istedikleri üniversiteye gidip gidemeyeceklrei belli olacak. Peki, 2021 YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı. Adaylar, 20 Ağustos'a kadar ÖSYM'ye üniversite tercihlerini ulaştıracak. İşlemlerini ilk günlerden tamamlayanlar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalara başladı. Zira, üniversite yerleştirme sonuçları ile adayların istedikleri tercihlerin gelip gelmeyeceği belli olacak. Peki, bu yıl YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?
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