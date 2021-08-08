YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı. Adaylar, 20 Ağustos'a kadar ÖSYM'ye üniversite tercihlerini ulaştıracak. İşlemlerini ilk günlerden tamamlayanlar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalara başladı. Zira, üniversite yerleştirme sonuçları ile adayların istedikleri tercihlerin gelip gelmeyeceği belli olacak. Peki, bu yıl YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.