YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı. Adaylar, 20 Ağustos'a kadar ÖSYM'ye üniversite tercihlerini ulaştıracak. İşlemlerini ilk günlerden tamamlayanlar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalara başladı. Zira, üniversite yerleştirme sonuçları ile adayların istedikleri tercihlerin gelip gelmeyeceği belli olacak. Peki, bu yıl YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...