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Giriş Tarihi: 8.8.2021 13:45 Son Güncelleme: 8.8.2021 13:46

YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı? ÖSYM 2021 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı? ÖSYM 2021 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

Üniversite tercihleri ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Adaylar, 5 Ağustos itibarı ile başlayan YKS tercih sürecinde, üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Bu noktada, birçok detay da merak konusu oldu. YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı sorusu, henüz tercih işlemini yapmayan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek ve son gün nedir? İşte, üniversite tercih tarihleri ve diğer detaylar

YKS tercihleri ne zaman bitecek ve kaç gün kaldı? Üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos itibarı ile başladı. Adaylar, belirledikleri üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Bu doğrultuda, üniversite tercih işlemleri hakkında da birçok detay araştırılıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı sorusu durumunda. Henüz tercih işlemlerini yapmayanlar için YKS tercih tarihleri ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek ve kaç gün kaldı? İşte, üniversite tercih tarihleri;

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

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YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı? ÖSYM 2021 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?
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