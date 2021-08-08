YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı? ÖSYM 2021 YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman?

YKS tercihleri ne zaman bitecek ve kaç gün kaldı? Üniversite tercih işlemleri 5 Ağustos itibarı ile başladı. Adaylar, belirledikleri üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiriyor. Bu doğrultuda, üniversite tercih işlemleri hakkında da birçok detay araştırılıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve kaç gün kaldı sorusu durumunda. Henüz tercih işlemlerini yapmayanlar için YKS tercih tarihleri ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman bitecek ve kaç gün kaldı? İşte, üniversite tercih tarihleri;