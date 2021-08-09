Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 ne zaman yapılacak? MEB AKS hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda faaliyet gösteren sözleşmeli öğretmenler, kadroya girebilmek için Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyor. 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman gerçekleşecek diye araştırma yapan öğretmenler, sınav için yeniden başvuru yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, sınav ertelenmeden önce sınava başvuru yapan adayların yeniden başvuru yapmasına gerek görülmedi. MEB AKS hangi tarihte gerçekleştirilecek sorusunun yanıtı haberimizde.
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
25 Nisan tarihinde yapılması planlanan fakat Covid-19 önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin kılavuz yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuza göre Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül Pazar günü uygulanacak.
AKS 2021 NE ZAMAN?
Sınav (AKS) 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayan aday öğretmenler, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınacak.
AKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Söz konusu kılavuzda belirtilene göre sınav giriş belgesi 27 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü sonra öğrenecek.
SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,
b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,
c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekiyor.