Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 ne zaman yapılacak? MEB AKS hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda faaliyet gösteren sözleşmeli öğretmenler, kadroya girebilmek için Adaylık Kaldırma Sınavı'na (AKS) giriyor. 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman gerçekleşecek diye araştırma yapan öğretmenler, sınav için yeniden başvuru yapıp yapmayacaklarını merak ediyor. Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, sınav ertelenmeden önce sınava başvuru yapan adayların yeniden başvuru yapmasına gerek görülmedi. MEB AKS hangi tarihte gerçekleştirilecek sorusunun yanıtı haberimizde.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

25 Nisan tarihinde yapılması planlanan fakat Covid-19 önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin kılavuz yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuza göre Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül Pazar günü uygulanacak.