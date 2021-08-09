Yılda iki veya üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi eylül ayında düzenlenecek. Sınava az bir zaman kala başvuru süreci başlarken, ALES son başvuru tarihi ne, ALES başvuru ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılır soruları gündeme geliyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler ile ALES başvuru AİS ekranı.

ALES SON BAŞVURU TARİHİ NE?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.