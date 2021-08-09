Yılda iki veya üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikincisi eylül ayında düzenlenecek. Sınava az bir zaman kala başvuru süreci başlarken, ALES son başvuru tarihi ne, ALES başvuru ücreti kaç TL ve hangi bankalara yatırılır soruları gündeme geliyor. İşte sınava ilişkin merak edilenler ile ALES başvuru AİS ekranı.
ALES SON BAŞVURU TARİHİ NE?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 11 Ağustos'a kadar sınava başvurabilecek. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
2021 ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları 11 Ağustos'a kadar gerçekleşecek. Sınav başvuru ücreti 145 TL olacak. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES başvuru işlemi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, 19 Eylül'de yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Eylül'de uygulanacak olan ALES sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.