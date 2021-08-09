Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 11 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunlarının eğitimlerini dört yıla tamamlamak üzere girdiği DGS sonuçları bu hafta açıklanıyor. Heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyen adaylar, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" diye araştırma yapıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonucu sorgulama ve DGS sonuç görüntüleme ekranı ile sonuç açıklanma tarihi haberimizde yer alıyor.

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların sonuçları, ÖSYM tarafından yayınlanan yıllık sınav takviminde belirtilen tarihte açıklanıyor. Ancak değerlendirme sürecinin erken tamamlanması halinde bu tarihlerden önce açıklandığı da oluyor. Sonuçların erken ilan edilmesi halinde "DGS sonuçları açıklandı" duyurusu sabah.com.tr'de yer alacak.