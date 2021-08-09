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Giriş Tarihi: 9.8.2021 21:05 Son Güncelleme: 10.8.2021 00:03

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonucu için tarih verildi! DGS sonuç görüntüleme ekranı

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonucu için tarih verildi! DGS sonuç görüntüleme ekranı

Yüz binlerce mezunun beklediği “DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna ÖSYM’den yanıt geldi. ÖSYM tarafından 2021 sınav takvimi ile duyurulan DGS sonuç tarihi için geri sayım başlarken, lisans adayları “Dikey Geçiş Sınavı sonucu erken açıklanır mı?” diye merak ediyor. İşte ÖSYM’nin verdiği tarih ile DGS sonuç görüntüleme ekranı.

Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 11 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunlarının eğitimlerini dört yıla tamamlamak üzere girdiği DGS sonuçları bu hafta açıklanıyor. Heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekleyen adaylar, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" diye araştırma yapıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonucu sorgulama ve DGS sonuç görüntüleme ekranı ile sonuç açıklanma tarihi haberimizde yer alıyor.

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavların sonuçları, ÖSYM tarafından yayınlanan yıllık sınav takviminde belirtilen tarihte açıklanıyor. Ancak değerlendirme sürecinin erken tamamlanması halinde bu tarihlerden önce açıklandığı da oluyor. Sonuçların erken ilan edilmesi halinde "DGS sonuçları açıklandı" duyurusu sabah.com.tr'de yer alacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM 13 Ağustos olarak duyurdu. ÖSYM bazı durumlarda belirtilen tarihten önce sonuçların erişime açabiliyor.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

DGS taban puan ve kontenjan bilgilerinin Eylül ayının ilk günlerinde erişime açılması bekleniyor. Tercih süreci de bu tarihlerde başlayacak.

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonucu için tarih verildi! DGS sonuç görüntüleme ekranı
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