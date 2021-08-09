DHMİ Temmuz verilerini paylaştı! 17,1 milyon yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında temmuzda iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84 bin 604, dış hatlarda 60 bin 971 oldu. Söz konusu ayda üst geçişler ile birlikte toplam 170 bin 769 uçak trafiği gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 730 bin 405, dış hat yolcu trafiği ise 8 milyon 384 bin 978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 yolcuya hizmet verildi. Havalimanlarında kargo, posta ve bagaj dahil yük trafiği ise temmuzda iç hatlarda 87 bin 680 ton, dış hatlarda 284 bin 666 ton; toplamda ise 372 bin 346 ton oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TEMMUZDA YOLCU SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

İstanbul Havalimanı'na temmuz ayında 29 bin 688 uçak, iniş ve kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 725 uçuş, dış hatlarda 19 bin 963 uçuş gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda temmuzda iç hatlarda 1 bin 412 bin 243, dış hatlarda ise 2 milyon 780 bin 470 olmak üzere toplamda 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuzda 3 bin 809 uçak, iniş ve kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 497 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.