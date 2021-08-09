Binlerce adayın gerçekleştirdiği LGS 2. nakil tercih işlemleri 2-6 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. LGS tercih sonuçlarının yayınlanması sonucu herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci tercihlerini tamamladı. LGS 2. nakil sonuçları açıklandıktan sonra adaylar LGS 2. tercih sonuçları nereden görüntülenir sorusuyla Milli Eğitim Bakanlığı sitesini ziyaret ediyor. İşte lise 2. tercih sonuçları görüntüleme ekranı.
LGS 2. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.
LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARININ ARDINDAN HERHANGİ BİR KURUMA YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?
LGS 2. nakil tercih sonuçlarının ardından herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmeler tamamlanacak.
LİSELERE YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 96'YA YÜKSELDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96'ya yükseldiğini belirtti.
20 AĞUSTOS'A KADAR YERLEŞTİRME TAMAMLANACAK
İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun" dedi. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos'ta alınacağını ve 20 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun." diye konuştu.