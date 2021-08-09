NUN yaz kampları sona erdi

Farklı okullardan öğrencilerin katılım sağladığı programın zengin eğitmen kadrosunda Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, TRT Radyo Spikeri Mennan Şahin ve Oxford Üniversitesi Doktora Üyesi Peter Young da bulunuyordu.

SPOR VE SANAT OKULU İLE ÖĞRENCİLER EĞLENCELİ VE VERİMLİ BİR KAMP DENEYİMİ YAŞADI

Yaz tatilini fiziksel aktiviteler ile sosyalleşerek geçirmek isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için NUN Okulları Beykoz Kampüsünde salgın şartları gözetilerek gerçekleştirilen Spor ve Sanat Okulu da öğrenci ve velilerden büyük ilgi gördü.

Pek çok farklı okuldan, 64 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ve 2 hafta süren program boyunca yüzme, tenis, tekvando, pilates, atletizm, okçuluk gibi spor dallarını deneyimleyen öğrenciler aynı zamanda katıldıkları sanat atölyeleri ile yeteneklerini keşfettiler. Pandemi sürecini uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler için telafi niteliği de taşıyan yaz kampı programına Cezayir, Yemen, Irak ve Tacikistan gibi farklı ülkelerden yabancı öğrenciler de katılım sağladı.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Nida ÜYE, "Öğrencilerin yaşam becerilerini yerinde görerek ve yaşayarak kazanmalarını hedeflediğimiz NUN Kamplarında bir dönemi daha geride bıraktık.

Uzun bir pandemi döneminin ardından pek çok farklı okuldan başvuruda bulunarak kamplarımıza katılan öğrenciler, NUN Okullarının ruhunu kısa süreliğine de olsa deneyimleyerek eğlenceli ve geliştirici içerikleriyle verimli bir tatil geçirme fırsatı buldular. Bu sadece bir tatil değil, aynı zamanda arkadaşlık, dostluk, iş birliği, takım çalışması, rekabet, empati kurma, saygı ve güven duyma, merhamet etme, adaletli olma, direnç kazanma, eleştirel düşünme, zamanı yönetme, problem çözme, analiz etme gibi kabiliyetlerini geliştirdikleri bir atmosfer oldu onlar için. Bu yüzden NUN Kamplarından hem öğrenciler hem de veliler büyük bir memnuniyetle ayrıldı.

Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz Dijital Yaz Okulu programımızda ise, öğrencileri alanında en yetkin eğitmenler ile buluşturduk. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olmayı, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedeflediğimiz bu program öğrencilere zengin bir içerikle beraber yeni bakış açıları kazandırdı. Bizim ilke ve hedeflerimizden biri de bu çatı altında gerek örgün eğitim gerekse dijital ve diğer kamplar yoluyla öğrencilerimizin hayat başarılarına katkıda bulunmak. Öğrencilerimizin katıldıkları bu kamplar yoluyla ciddi bir mesafe katettiklerini söylemek mümkün.



Diliyoruz ki, öğrencilerimizin ilgi ve memnuniyetleri doğrultusunda sürekli olarak geliştirdiğimiz projemiz, her dönem daha da büyüyerek öğrencilerin yarıyıl ve yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine vesile olacak" dedi.