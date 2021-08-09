YKS Tercih Danışma noktaları üniversite adaylarının hizmetinde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençlerin gelecekteki mesleklerini belirleyip, kariyerlerine yön verecekleri bu kritik süreçte üniversite adaylarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla 500 Evler Caddesi, Küçükköy Saat Kulesi yanı ve Pazariçi Mahallesi Çeşme Taksi Durağı arkasında YKS Tercih Danışma Noktaları kuruldu.



DOĞRU TERCİH İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR



Gaziosmanpaşa Belediyesi Tercih Danışma Noktalarında rehber öğretmenler gençlere, puan, başarı sıralaması, üniversite kontenjanı ve ilgi alanı gibi kriterler doğrultusunda, tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgiler veren öğretmenler, doğru tercih için tüm detayları göz önünde bulundurarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Tercih Danışma Noktaları, 20 Ağustos tarihine kadar 10.00 ila 18.30 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermeye devam edecek.