YKS Üniversite (TYT-AYT) barajı değişecek mi, kimler tercih yapabilir? 2021 YKS baraj puanı düştü mü, düşecek mi?

AYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

TYT 2021 baraj puanı: 150

AYT 2021 baraj puanı: 180

YDT 2021 baraj puanı: 180 olarak belirlendi.

TYT BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

TYT baraj puan 150 oldu. 150 puan ve üzeri alanlar barajı geçtiler. Bu durumda, TYT'den 150 ve üstü puan alan adaylar; TYT ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebiliyor. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.