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Giriş Tarihi: 9.8.2021 15:39

YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuç tarihi belli mi?

YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuç tarihi belli mi?

YKS tercih maratonu tüm hızıyla devam ederken üniversiteye geçecek olan adaylar “YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylar 20 Ağustos tarihine kadar işlemlerini tamamlayacak. Öte yandan üniversitelerin yerleştirme sonuçlarına ilişkin tarih de ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Hal böyleyken milyonlarca aday adeta geri sayıma geçti. Buna göre, YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

YKS tercihleri devam ederken adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini 20 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak. Üniversitelerin taban puanlarına göre yapılan işlemlerle ilgili olarak "YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Elektronik kayıtların 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı bilinirken sonuçların açıklanması adına net bir tarih ise verilmemişti. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuç tarihi belli mi?
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