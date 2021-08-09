YKS Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuç tarihi belli mi?

YKS tercihleri devam ederken adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini 20 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak. Üniversitelerin taban puanlarına göre yapılan işlemlerle ilgili olarak "YKS tercihleri ne zaman bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Elektronik kayıtların 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı bilinirken sonuçların açıklanması adına net bir tarih ise verilmemişti. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…
YKS tercih işlemleri 5 Ağustos ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.Adaylar tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.